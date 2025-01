Un club veut Harit, les détails du deal Wahi et ça bouge pour Brassier… les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi 23 janvier 2025.

L’Olympiakos vise Harit ?

Alors que le départ d’Elye Wahi semble se préciser, d’autres éléments sont susceptibles de quitter l’OM avant le 3 février prochain. Amine Harit serait dans le viseur d’un club !

Les clubs grecs semblent décidément apprécier les talents de l’Olympique de Marseille. Après le transfert en prêt avec option d’achat d’Azzedine Ounahi au Panathinaïkos l’été dernier, c’est désormais au tour d’un autre club du championnat grec, l’Olympiakos, de porter son attention sur un joueur de l’OM. D’après les informations rapportées par le média local Fosonline, l’Olympiakos aurait mis dans sa ligne de mire Amine Harit, l’ailier marocain de 27 ans.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, Harit a montré ses qualités au fil des saisons, tant sur le plan technique que créatif, ce qui en fait un joueur attrayant pour de nombreux clubs européens. Selon Fosonline, l’Olympiakos souhaiterait intégrer l’international marocain dans son effectif, bien que les négociations ne soient pas encore officiellement ouvertes. La situation contractuelle de Harit pourrait toutefois compliquer les choses pour le club grec, puisque son contrat avec l’OM est encore valide pour plusieurs années.

Il convient de rappeler que l’OM n’a pas l’intention de brader ses joueurs, et une vente ou un prêt de Harit dépendra sans doute des offres reçues. Cependant, l’intérêt de l’Olympiakos pour ce joueur talentueux témoigne du niveau de demande pour les éléments de l’effectif marseillais. Le milieu offensif semble fragilisé depuis le changement de systéme de De Zerbi, qui a monté d’un cran Rabiot. Harit lui doit faire avec une blessure qui le tient loin des terrains…

26M€ + 3M€ + 15% sur la plus-value pour Wahi

Elye Wahi sur le point de rejoindre l’Eintracht Francfort, le média RMC livre les détails du deal. L’OM va rentrer dans ses frais 6 mois après le transfert de l’attaquant en provenance de Lens.

L’Olympique de Marseille et l’Eintracht Francfort ont trouvé un accord de principe pour le transfert d’Elye Wahi en Bundesliga. Arrivé l’été dernier à l’OM en provenance de Lens, selon RMC l’attaquant français devrait partir pour l’Allemagne contre un montant de 26 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 3 millions de bonus et un pourcentage de 15% sur la plus-value à la revente. Les derniers détails sont en cours de finalisation, et si tout se passe bien, Wahi pourrait voyager dans les 24 heures pour signer un contrat de quatre ans et demi avec Francfort.

Montant de l'opération: 26 millions d'euros + 3 millions de bonus et 15% sur la plus-value à la revente.

Bologne accélère pour Brassier ?

L’OM devrait accélérer dans la dernière ligne droite du mercato qui se ferme le 3 février prochain. Lilian Brassier pourrait bien quitter Marseille et l’Italie pourrait être sa destination !

Prêté par Brest à l’OM depuis l’été 2024, Lilian Brassier n’a pas réussi à s’imposer et devrait partir dès ce mercato hivernal si une offre satisfaisante se présente. Après une première moitié de saison en demi-teinte, notamment lors de sa prestation contre l’AJA en décembre, le club phocéen pourrait lever son option d’achat de manière anticipée pour se séparer du défenseur central.

Gazzetta : Bologne accélère pour la venue de Lilian #Brassier (OM), même si cette piste demeure difficile 🗞️ pic.twitter.com/6bBLJ359Lz — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 23, 2025

Plusieurs clubs sont déjà intéressés par Brassier, dont Rennes, Stuttgart, Villarreal et Bologne, ce dernier cherchant potentiellement à remplacer Martin Erlić, selon La Provence et TWM. L’OM devra prendre une décision rapide sur l’avenir de l’ancien Brestois. Selon la Gazetta dello Sport c’est bien Bologne qui accélère dans le dossier Lilian Brassier. Le défenseur de 25 ans auteur d’une prestation encourageante face à Strasbourg pourrait bien quitter Marseille avant le 3 février !