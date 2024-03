Un coup tenté pour le Virage Nord, Alexis Sanchez a sa préférence et les joueurs marseillais remontés contre Marcelino ! Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Le club se prépare à l’arrivée de Marcelino et tente un coup pour le Virage Nord ! Libre en juin, Alexis Sanchez a sa préférence ! Les joueurs marseillais remontés contre Marcelino !

L’Olympique de Marseille va continuer son aventure en Europa League dès ce jeudi avec l’arrivée de Villarreal et de Marcelino. Le club tente de remplir le stade malgré la suspension du Virage Nord.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont appris il y a quelques jours la suspension du Virage Nord pour usage de feux d’artifices avant le choc face au Shakhtar Donetsk. Cela faisait suite à un sursis pour ces groupes de supporters qui ne seront donc pas là pour la rencontre face à Villarreal. Seulement, RMC nous informe ce lundi que le club travaille avec l’UEFA pour faire une « opération Minots », en tentant d’accueillir des enfants à ces places.

Le club souhaiterait donc inviter des enfants des clubs partenaires et de certaines associations avec qui ils sont entrés en contact récemment. Des centaines d’enfants, avec des accompagnants adultes, pourraient donc venir garnir le Stade Vélodrome ce jeudi soir et ne pas laisser ces places vacantes. « L’idée serait d’atteindre si possible un quota d’environ 4000 places pour remplir la partie basse du virage nord, celle habituellement réservée au CAOM (Club des amis de l’OM). Une belle initiative du club phocéen, prise en concertation avec l’UEFA, consciente que l’image d’un virage nord totalement vide est d’une tristesse infinie pour un match européen », explique RMC dans un article.

L’OM accueillera Villarreal ce jeudi pour le compte des 8es de finale de Ligue Europa. Après le large succès à Clermont (1-5), les supporters marseillais ont évoqué les retrouvailles avec Marcelino !

« J’espère que l’on va les démolir, faire comprendre à Marcelino qu’il n’a pas abordé le projet de la meilleure des façons que ce soit dans son attitude ou tactiquement, a affirmé un fan de l’OM. Il ne sait pas bien adapté au championnat français, il a cru que c’était comme l’Espagne. J’aimerais qu’il se remette en question sur ce qu’il a fait à l’OM et battre les Espagnols qui gagnent trop ces derniers temps. Il faut les calmer et prouver qu’il n’y a pas seulement le PSG qui peut représenter la France dans les compétitions européennes », a-t-il ajouté.

« Le virage Nord sera fermé. Il n’aura pas le grand accueil mais il aura quand même un accueil particulier », a souligné un supporter.

Revenu à l’inter l’été dernier après une saison réussie à l’OM, Alexis Sanchez n’est qu’un remplaçant de luxe derrière Lautaro Martinez, Marcus Thuram et Marko Arnautovic. Il sera libre en juin prochain.

Selon le journaliste Nicolò Schira, le joueur a déjà repoussé des offre saoudiennes et donnerait sa priorité à un nouveau contrat à l’Inter. « Le contrat d’Alexis Sanchez avec l’Inter expire en juin 2024 : l’attaquant aimerait rester. El Nino Maravilla a refusé certaines offres de clubs saoudiens, brésiliens et turcs en janvier dernier. On s’attend à des entretiens avec l’agent Fernando Felicevich dans les prochaines semaines pour discuter de l’avenir du joueur chilien. »

Après une saison aboutie à Marseille, Sanchez n’avait pas trouvé d’accord avec l’OM pour continuer son aventure phocéenne. Il a donc fait son retour, 1 an après, dans la capitale lombarde. Mais malheureusement pour lui, il est loin d’être au centre de ce projet et est cantonné au banc des remplaçants, comme avant son départ…

Selon Calcio Mercato, Giuseppe Marotta, directeur sportif du club interiste, veut rajeunir son attaque et se débarrasser d’un salaire conséquent. Lé départ qu’il prévoit c’est bien celui d’Alexis Sanchez ! En effet, il ne devrait pas être prolongé et partir librement en fin de saison.

Lautaro Martinez, Marcus Thuram et Marko Arnautovic sont tous les trois devant le Chilien dans la hiérarchie des attaquants de l’Inter de Milan. De plus, Giuseppe Marotta aurait d’ores et déjà trouvé son remplaçant en misant sur Mehdi Taremi (6 buts et 4 passes décisives TCC cette saison). L’ attaquant de Porto, un temps pisté par l’Olympique de Marseille, devrait s’engager à l’Inter librement à l’issue de la saison, d’après Fabrizio Romano.

