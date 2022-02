Un crack brésilien proposé, Gameiro s’explique sur sa non-venue, Kamara au Sénégal? Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Un crack brésilien proposé, Gameiro s’explique sur sa non-venue, Kamara au Sénégal?

Mercato : Un crack brésilien proposé à Longoria avant l’arrivée de Bakambu?

A la recherche d’un attaquant pour renforcer l’aspect offensif de l’OM, Pablo Longoria aurait reçu des propositions et notamment celle d’un crack brésilien qui évolue à la Juventus !

Cet hiver, l’Olympique de Marseille était à la recherche d’un attaquant pour renforcer l’aspect offensif de l’effectif de Jorge Sampaoli. Le coach argentin a trouvé Cédric Bakambu, libre de tout contrat après son départ du championnat chinois.

Avant cela, Pablo Longoria aurait reçu plusieurs propositions de joueurs… Tuttosport nous informe que la Juventus a insisté pour que l’Olympique de Marseille récupère Kaio Jorge. En effet, le jeune brésilien n’a pas beaucoup de temps de jeu en Serie A et aurait pu en trouver un peu plus à l’OM.

La Juve voulait Kamara dans le deal

La Juventus voulait intégrer le prêt de Kaio Jorge afin de récupérer Boubacar Kamara. Le deal ne s’est pas fait et le Brésilien est resté à Turin cet hiver. De même pour le minot marseillais qui sera en fin de contrat en juin prochain.

Pour le moment, Bakambu a marqué un but sous le maillot de l’OM en trois apparitions. Bamba Dieng est de retour dans le groupe ce dimanche pour affronter le FC Metz… C’est Luis Henrique qui semble le plus souffrir de la venue du Congolais et du retour du Sénégalais.

Celui qui règle tout le monde, et je l’ai vu à la CAN, c’est Bamba Dieng — Samuel Lobe

Alors qu’il a signé un début de saison très convaincant sous les couleurs de l’OM, Bamba Dieng a réussi aussi une CAN de haute volée. De quoi faire dire à Samuel Lobe, consultant pour Canal + Afrique, qu’il était le meilleur attaquant de l’Olympique de Marseille.

« Celui qui règle tout le monde, et je l’ai vu à la CAN, c’est Bamba Dieng. Il est plus fort que Milik et Bakambu. Je l’ai vu, c’est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le gamin a toutes les qualités. Il a tout. J’avais vu à l’OM et j’ai encore vu à la CAN. On met Milik ou Dieng. Mais de Bakambu, Milik ou lui, c’est le plus fort. J’espère qu’on lui donnera la place qu’il mérite à l’OM. Mais j’en doute parce que comme il est Africain, on dira qu’il n’est pas vraiment prêt » Samuel Lobe – source : Canal + Afrique (12/02/2022)

Mercato : Gameiro livre sa version de son non-transfert à l’OM !

Cité avec insistance comme une piste de l’Olympique de Marseille cet été, Kevin Gameiro a finalement rejoint le Racing Club de Strasbourg. L’attaquant est revenu sur son non-transfert au micro de RMC.

Cet été, de nombreux noms ont été cités pour venir renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, très amoindri par les départs en fin de contrat. Pour le coach argentin, il fallait tout reconstruire pour cette nouvelle saison et repartir sur de bonnes bases.

J’ai fait le choix de ne pas aller à l’OM. C’est un choix personnel et familiale — Gameiro

Il a notamment jeté son dévolu sur Kevin Gameiro. L’ancien attaquant de Valence et de l’Atletico Madrid était en discussions avancées avec le club, le président marseillais ainsi que le coach Sampaoli… Mais finalement le transfert ne s’est pas fait.

Gameiro a rejoindre le Racing Club de Strasbourg et semble s’épanouir dans l’effectif alsacien qui est actuellement 4e de Ligue 1 et lutte pour une place sur le podium. Interrogé par ses coéquipiers dans Le Vestiaire de RMC, il a confirmé avoir eu des contacts avec l’OM.

« Rejoindre l’OM? Oui c’était vrai. (Rires) Marseille était très intéressé. J’ai eu le président (Longoria, ndlr) et le coach (Sampaoli, ndlr). Je connaissais les deux de l’Espagne. Il y a eu beaucoup d’appels téléphoniques entre nous… Il y avait beaucoup d’excitation de ma part. Et après j’ai fait le choix de ne pas aller à l’OM. C’est un choix personnel et familiale on va dire. Aujourd’hui, je ne regrette en aucun cas mon choix. Je suis dans un bon vestiaire, il y a une bonne ambiance. On gagne des matchs ! » Kevin Gameiro – Source : RMC

🗣💬 « C’est vrai l’histoire de Marseille ? » Dans #LeVestiaire @rcsa, Kévin Gameiro répond cash à la question de son coéquipier Alexander Djiku sur l’opportunité pour l’ancien Parisien de rejoindre l’OM l’été dernier. 🗓 #LeVestiaire spécial @rcsa, lundi 21h00 sur @rmcsport 1 pic.twitter.com/U2QSBUtkNS — RMC Sport (@RMCsport) February 13, 2022

Cette déclaration de l’attaquant semble évincer les semaines de fronde des supporters marseillais sur les réseaux sociaux. En effet, en tant qu’ancien parisien, Gameiro n’était pas vraiment le bienvenu au Vélodrome. Supporter assumé du PSG, il a eu quelques sorties médiatiques qui n’ont pas plu aux Marseillais.

Selon plusieurs médias au moment des faits en juillet / août dernier, c’est surtout la pression des supporters qui a fait que Gameiro a rebroussé chemin pour rejoindre l’OM.

OM : Aliou Cissé n’est pas contre la venue de Kamara au Sénégal !

Interrogé par ITV Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé a évoqué l’arrivée de Boubacar Kamara au Sénégal… Il affirme que le milieu de l’OM ainsi que Sofiane Diop ont leur place dans l’effectif.

Il y a maintenant une semaine, le Sénégal a remporté la CAN avec Pape Gueye et Bamba Dieng. Les deux Marseillais auraient pu accueillir un troisième en la personne de Boubacar Kamara mais ce dernier n’est pas sélectionné par Aliou Cissé.

Kamara, Diop, M.Sarr… Ils sont aussi amenés à intégrer cette équipe — Aliou Cissé

D’après les informations livrées par le journal L’Equipe ces derniers jours, le sélectionneur songe bien à appeler Kamara. De même pour Sofiane Diop qui évolue à l’AS Monaco. Interrogé par ITV Sénégal, Aliou Cissé a affirmé que les deux joueurs de Ligue 1 ainsi que Malang Sarr, défenseur de Chelsea, pourraient rentrer dans l’effectif dans les prochains rassemblements.

« Forcément, avec notre niveau, je peux comprendre que d’autres aient envie d’intégrer cette équipe. Mais il ne faut pas oublier ceux qui sont là. L’équipe ne doit pas être fermée, on doit toujours apporter du sang neuf. Il ne faut pas prendre pour prendre. Kamara, ses qualités ne sont plus à prouver comme Diop ou Malang Sarr. Ils sont aussi amenés à intégrer cette équipe. Je sais que la stabilité d’un groupe est fragile et qu’il faut amener des joueurs dans le bon état d’esprit. Ce qui fait gagner, c’est la solidarité et avoir des joueurs intelligents qui sont patriotes et qui savent où ils sont. Ils doivent s’engager véritablement. Car toutes les équipes africaines ont des grands joueurs maintenant. J’insiste beaucoup sur la mentalité. C’est au-delà de la tactique ça. Il faut savoir ce que le peuple attend de toi et avoir conscience de ce que tu représentes. Et ça on était moins bon sur cet aspect-là par moment. » Aliou Cissé – Source : ITV Senegal