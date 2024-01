Un défenseur central surprise ? 3 plans à gauche et une deuxième offre pour Benrahma… Les 3 infos Mercato OM de ce jeudi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Mercato OM : d’autres recrues à prévoir ?

Le mercato hivernal de l’OM est finalement plus agité que prévu. Lodi s’est envolé en Arabie Saoudite, Onana et Garcia ont signé en attendant Faris Moumbagna et ce n’est pas terminé car trois autres recrues pourraient débarquer !

Le quotidien la Provence expliquait qu’un latéral gauche et un milieu offensif étaient recherchés, selon FootMercato un défenseur central pourrait aussi débarquer ! En effet, lors d’un live le journaliste et rédacteur en chef Sébastien Denis fait le point sur le mercato olympien et précise qu’un défenseur central pourrait débarquer avant le 31. « L’OM a la volonté de faire un top joueur de niveau confirmé à ce poste de latéral gauche. Truffert est une piste, il y a forcément d’autres options. Le fait d’avoir pris Ulysses Garcia rapidement, ça leur enlève une épine dans le pied à court terme, ils peuvent travailler sereinement sur ce deuxième latéral. Une surprise n’est pas à exclure… L’OM a fait une proposition de Saïd Benrahma qui est ouvert à un départ et plus vers l’OM que l’OL. Il y a une piste pour un défenseur central, celui-là va encore arriver de nulle part. Ça travaille en sous-marin, l’OM est assez fort pour cacher son jeu. »

Il y a une piste pour un défenseur central, celui-là va encore arriver de nulle part

📺 RDV ce soir à partir de 17 heures sur YouTube pour le LIVE MERCATO ! > https://t.co/oFdbqPVBJT ➡️ avec en plateau : @AnasBakhkhar, @sebnonda et @AurelienLgMoec et les dernières infos de @Santi_J_FM 🗒️ Au programme : PSG, OM, Rennes, et l’OL, … avec notamment 3 petites… pic.twitter.com/RI2TP6c5Ga — Foot Mercato (@footmercato) January 17, 2024



Lors de son bilan de mi-saison fin décembre, Pablo Longoria avait évoqué le mercato. « On est à l’écoute du mercato. Ce n’est pas une nécessité de prendre des joueurs en prêt. (…) On doit être attentif en raison de la CAN et les blessures de Rongier et de Correa. A-t-on besoin d’améliorer la situation pour un mois et demi ? Oui parce que ça va poser problème pour plusieurs clubs. Mais ce serait une erreur si on recrutait massivement juste pour combler un mois et demi. » Finalement, avec le départ annoncé de Lodi et peut être d’autres éléments (Henrique, Vitinha, Sarr, Gueye ?), l’OM se montre plutôt actif sur le mercato. Le club a déjà recruté un milieu défensif (Jean Onana), un latéral gauche (Ulisses Garcia) et donc un attaquant qui devrait débarquer après la CAN (Faris Moumbagna). Pour autant, le mercato olympien ne sera pas terminé !

Encore un latéral et un milieu offensif recherchés !

Alors que le départ de Renan Lodi contre un gros chèque (plus de 22M€) est attendu, selon La Provence l’OM a deux autres objectifs : « la piste menant au Rennais Adrien Truffert reste d’actualité malgré sa

complexité, l’état-major olympien planche aussi sur d’autres profils, tout en cherchant encore à un élément à vocation offensive. » Un latéral gauche titulaire est attendu, mais aussi un milieu offensif (Saïd Benrahma ?).

Selon le journaliste RMC spécialiste du mercato, Fabrice Hawkins « Faris Moumbagna est en passe de signer à l’OM. Accord entre Marseille et le FK Bodø/Glimt pour le transfert du Camerounais. Environ 8M€. Contrat de 4 ans et demi. » Cet attaquant camerounais de 23 ans a marqué 18 buts et donné 10 passes décisives la saison dernière ! Cette arrivée va-t-elle avoir des conséquences dans le secteur offensif ? Sarr, Mughe ou encore Vitinha sont-ils des candidats au départ ?

Faris Moumbagna arrive à l’OM ?

🚨BREAKING 🔵⚪️ Faris Moumbagna est en passe de signer à l’OM ❗️ 🔹Accord entre Marseille et le FK Bodø/Glimt pour le transfert du Camerounais. Environ 8M€ 🔹Contrat de 4 ans et demi pic.twitter.com/OMOLndk1fH — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 16, 2024

Mercato OM : les alternatives à Truffert

L’OM a transféré Renan Lodi en Arabie Saoudite. Si le club olympien a recruté un latéral gauche en Suisse en la personne d’ Ulisses Garcia, un titulaire du poste est activement recherché. Le dossier Adrien Truffert est toujours d’actualité mais complexe, Longoria et Benatia aurait 3 plans B !

Selon FootMercato, l’Om travaille toujours activement sur le dossier Adrien Truffert, cependant Rennes est gourmand et le transfert complexe. Le média précise que le tandem Lognoria / Benatia explore d’autres pistes. « il s’agit de Quentin Merlin, le gaucher du FC Nantes. Très prometteur, ce milieu de terrain de 21 ans reconverti avec succès en latéral gauche est une satisfaction de cette première partie de saison en Ligue 1. (…) Il faudra tout de même débourser une somme supérieure à 12 M€ pour arracher le gaucher sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Canaris. » De plus, FM évoque deux autres options. « l’OM s’active d’ailleurs dans tous les sens puisque deux autres latéraux gauches étrangers sont également dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille. »

Merlin et deux joueurs étrangers pour succéder à Lodi ?

🚨Exclu 🔵⚪️#mercatOM

▪️ piste Adrien Truffert toujours prioritaire à l’OM

▪️ le tandem Benatia-Longoria travaille sur 3 autres pistes

▪️ Quentin Merlin du FC Nantes, titulaire avec les Espoirs de Thierry Henry

▪️ Deux latéraux étrangers dont les noms n’ont pas filtré… pic.twitter.com/ykYsJdR9Ic — Sébastien Denis (@sebnonda) January 18, 2024

Mercato : L’OM ne lâche pas cette piste !

En plus des recrutements d’Onana, Garcia et Moumbagna, l’OM souhaite se renforcer au poste d’ailier. Le nom de Said Benrahma revient avec insistance depuis ces derniers jours.

Alors qu’une offre aurait refusée par West Ham pour Said Benrahma, l’Olympique de Marseille ne semble pas vouloir laisser tomber ce dossier ! En effet, comme l’explique Jack Rosser, journaliste pour le tabloid anglais The Sun explique dans un tweet ce mercredi que les Marseillais reviennent à la charge.

Une deuxième offre serait déjà prête afin de récupérer l’international algérien. Les Hammers pourraient maintenant accepter de vendre Benrahma en prêt avec option d’achat. Pour rappel, les dernières rumeurs à son sujet évoquaient une volonté de West Ham de récupérer au moins 20M€ pour son attaquant.

🔹L’OM s’apprêterait à revenir à la charge pour Saïd Benrahma 🇩🇿 en formulant une deuxième offre. West Ham serait désormais prêt à accepter de se séparer de son joueur en prêt avec obligation d’achat. (@JackRosser_)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/RJQzRXDxDC — MercatOM (@Mercat_OM) January 17, 2024

Onana, Garcia et Moumbagna ne sont peut être pas aussi nuls que ce que l’on m’en dit, mais ce que l’on me dit est ultra flippant — Riolo

Sur RMC dans l’After, Daniel Riolo a donné son avis sur le mercato de l’OM après avoir discuté avec des scouts qui connaissent Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna qui arrivent des championnats turc, suisse et norvégien. « Oui ce sont des joueurs que l’on ne connait pas mais tu es obligé de te renseigner. Dans ce cas tu demandes à des gens qui voient jouer tout le monde, ce sont les scouts. Ils sont sur tous les terrains, ils font des fiches et ils les envoient à des clubs… Cela va être difficile d’en trouver un seul pour dire du bien de ces trois là ! Ce n’est même pas du bien que l’on dit d’eux, on ne comprend pas et c’est ça qui est inquiétant. Moi honnêtement je n’ai pas vu, je ne peux que me référé à ce que l’on dit. On va voir ce que cela va donner, ils ne sont peut être pas aussi nuls que ce que l’on m’en dit, mais ce que l’on me dit est ultra flippant. 8M€ pour Faris Moumbagna quand même… Truffert c’est comme Yoro au PSG, c’est non ! »