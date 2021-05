Un espoir français, Sakai va partir et Longoria sur un ancien du LOSC… Les 3 infos mercato OM du 10 mai !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du lundi 10 mai !

MERCATO OM : UN AUTRE ESPOIR FRANÇAIS DANS LE VISEUR POUR REMPLACER BOUBACAR KAMARA?

En fin de contrat en juin 2022, l’Olympique de Marseille pourrait songer à vendre Boubacar Kamara dès cet été. Le minot est courtisé, c’est pourquoi Pablo Longoria avance sur plusieurs dossiers pour le remplacer. Selon L’Equipe, un milieu de terrain français serait pisté.

Boubacar Kamara a été l’un des joueurs les plus solides cette saison. Précieux au milieu de terrain, le défenseur central de formation a relevé le niveau de ses coéquipiers lorsqu’ils étaient au plus bas. Pourtant, les Marseillais pourraient devoir faire sans le minot formé au club la saison prochaine.

KAMARA VEUT ATTENDRE LA FIN DE LA SAISON POUR PRENDRE UNE DECISION…

En effet, en fin de contrat en juin prochain, il ne serait pas étonnant de voir le milieu de terrain défensif quitter le club dès ce mercato d’été. Pour le moment, aucune prolongation n’a été signée et il semble peu probable que l’OM le laisse filer gratuitement, comme l’erreur faite avec Florian Thauvin. En conférence de presse, le minot a évoqué ce dossier. Il souhaite patienter la fin de la saison afin de démarrer des discussions pour prolonger…

« J’aimerais bien finir la saison et me poser cet été pour réfléchir sur la suite. Cela fait bientôt quatre ans que je suis en pro, j’ai bientôt tout vécu ici. Je pense que c’est le projet sportif qui va faire basculer la décision. Depuis tout petit, je suis ici, je n’ai jamais connu un autre club que l’OM. Cette sensation de partir, je ne l’ai jamais ressentie. Je pense qu’avec tout ce que j’ai vécu à l’OM, je suis prêt à aller n’importe où. » Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse (22/04/21)

Selon les informations du journal L’Equipe, Boubacar Kamara aura des offres cet été. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues. Ces dernières semaines, la Juventus, le FC Barcelone ou même Chelsea apprécieraient son profil. Selon Jeunes Footeux, Pablo Longoria aurait même fixé son prix à 38 millions d’euros.

GUENDOUZI PISTÉ PAR LONGORIA POUR REMPLACER KAMARA?

Pour le remplacer, le président de l’Olympique de Marseille aurait songé à un coéquipier de Kamara en Equipe de France Espoirs : Mattéo Guendouzi. Selon L’Equipe, le milieu de terrain d’Arsenal prêté avec Radonjic au Hertha Berlin serait l’une des pistes pour renforcer l’entrejeu marseillais.

L’été dernier, le nom du joueur âgé de 22 ans a été cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille. Il n’était finalement pas venu et a été prêté au club allemand où il a joué 24 matchs et marqué 2 buts. En fin de contrat en juin 2022, Arsenal pourrait se résoudre à le vendre.

MERCATO OM : SAKAI DEVRAIT AUSSI QUITTER MARSEILLE CET ÉTÉ !

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’annonce particulièrement agité. De nombreux départs sont à prévoir. L’international Japonais Hiroki Sakai est également annoncé partant.

André Villas-Boas parlait d’année zéro pour la saison prochaine. L’ancien coach de l’OM savait que l’effectif olympien serait profondément remanié lors du mercato estival. Pablo Longoria va devoir reconstruire la quasi-totalité de l’équipe actuelle entre les fins de contrats et les joueurs qui seront transférés. Certains le seront pour remplir les caisses, d’autres parce qu’ils n’entrent pas dans les plans de Jorge Sampaoli, où qu’il veulent tout simplement aller voir ailleurs.

SAKAI DE RETOUR AU JAPON CET ÉTÉ ?

Hiroki Sakai entre certainement dans la troisième catégorie. Selon les informations du média Nikkan Sports, l’actuel défenseur droit marseillais Hiroki Sakai devrait retourner au pays au Japon cet été. Il devrait ainsi s’engager avec les Urawa Red Diamonds. Ce transfert pourrait rapporter 1,5 millions d’euros à l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria acceptera-il cette offre si elle parvient réellement sur son bureau. Cela obligera le président de l’OM de recruter un latéral droit supplémentaire sachant qu’il n’a pas encore l’assurance de pouvoir conserver Pol Lirola.

MERCATO OM : LONGORIA VISE UN ANCIEN MILIEU DU LOSC ?

Le départ de Boubacar Kamara semble inéluctable cet été. Le défenseur ou milieu de terrain n’a plus qu’un an de contrat et pourrait être vendu au plus offrant lors du prochain mercato. Pablo Longoria explore de nombreuses pistes à son poste, dont celle d’un ancien du LOSC…

Qui pour remplacer Kamara si ce dernier s’en va ? Le journaliste sur RMC, Florent Germain expliquait le 3 mai dernier : « Sampaoli aimerait recruter un numéro 6 de gros calibre. Je n’ai pas de noms à donner mais je pense que Kamara va partir cet été et que dans l’idéal de Sampaoli, il aimerait jouer avec trois axiaux et deux pistons avec un numéro 6 seul devant la défense. Ce sera pour lui un poste clé, un poste majeur. » Le nom de Mattéo Guendouzi est au centre de rumeurs mais une autre piste anglaise est évoquée…

BISSOUMA DANS LE VISEUR DE LONGORIA ?

Yves Bissouma a demandé à quitter Brighton suite aux sollicitations de plusieurs gros clubs de Premier League. Selon The Times Arsenal, Liverpool et Manchester City se sont tous renseignés sur la disponibilité de l’international malien. Le média anglais rajoute que l’Olympique de Marseille envisage également de ramener le joueur de 24 ans en Ligue 1. Mais l’opération s’annonce délicate car Bissouma dispose encore de deux ans de contrat avec Brighton, qui avait dépensé un montant légèrement inférieur à 17M€ il y a trois ans pour l’exfiltrer de Ligue 1. Recruté par le LOSC en 2016 en provenance de l’AS Real Bamako, le milieu de terrain avait rejoint l’Angleterre deux ans plus tard (2018)…

LE CHIFFRE : 33

Bissouma a disputé 33 matches de Premier League cette saison, il s’est installé comme un titulaire indiscutable à Brighton.

SAMPAOLI ESPERE CONSERVER KAMARA

Egalement questionné au sujet d’une prolongation de Boubacar Kamara à l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli n’a pas caché son envie de conserver le joueur formé au club qui aura sans doute plusieurs offres cet été.

« Kamara est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Il y a différentes positions dans le football. Celui du coach qui veut les meilleurs joueurs, le club qui doit gérer les contrats et celui du joueur qui veut connaître sa situation. J’espère le conserver mais je ne pense pas avoir le pouvoir sur ça. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (22/04/21)