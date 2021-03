Un jeune crack pisté, fête clandestine pour deux olympiens ? Une possible sortie pour Strootman… les 3 infos OM de ce lundi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi : Nouvelle piste pour Lirola ? Strootman a trouvé preneur ? Fête clandestine pour Lirola et Balerdi ?

Le président de l’OM Pablo Longoria aimerait un très espoir espagnol également courtisé par le Real, le Barca, la Juventus et Dortmund : Fabio Blanco (17 ans). Marseille serait même très bien positionné dans ce dossier.

Le mercato estival s’annonce particulièrement agité du côté de l’Olympique de Marseille. Le nouveau président de l’Olympique de Marseille va devoir se montrer malin pour reconstruire une équipe avec des moyens financiers plus que limités.

Selon les informations du quotidien Mundo Deportivo, l’OM aimerait s’offrir le jeune talent espagnol de Valence Fabio Blanco (17 ans). Ce dernier sera en fin de contrat en juin 2021 et ne devrait pas prolonger. De nombreux grands clubs sont sur le coup dont le FC Barcelone, le Real, la Juventus, ou encore Dortmund.

Le Barça et le Real Madrid ont déjà formulé une proposition formelle. Mais l’on apprend que le projet de l’Olympique de Marseille présenté par Pablo Longoria ne laisserait pas insensible la famille du joueur qui tient en haute estime l’ancien dirigeant du FC Valence. Le jeune ailier droit de 17 ans n’a jamais évolué en professionnel avec club ibérique.

Ce n’est pas un mais deux joueurs de l’OM qui sont accusés d’avoir participé à une fête illégale en Espagne. Le nom de Pol Lirola était sorti en premier, celui de Leonardo Balerdi vient d’être rajouté…

Durant cette trêve internationale, un peu de repos a été accordé aux joueurs de l’OM par Jorge Sampaoli. Pol Lirola en a profité pour retourner en Espagne, à Badalona. Depuis ce lundi matin, les médias espagnols affirment qu’il a organisé une soirée illégale ! En effet, Badalona 24 horas et Marca annoncent que Pol Lirola a été dénoncé par des voisins ce dimanche soir. Les forces de l’ordre ont dû intervenir dans cette soirée qui était composée d’une trentaine de personnes. Parmi eux, l’autre joueur de l’OM qui serait Leonardo Balerdi dixit le média Ara.

Alors que certaines sources parlent de 30 personnes, le latéral espagnol Pol Lirola, prêté par la Fiorentina, aurait déclaré «c’était un dîner avec six personnes» selon le journaliste Jordi Ribalaygue. A suivre…

L’Olympique de Marseille a commis beaucoup d’erreurs lors des premiers mercato sous l’ère Jacques-Henri Eyraud / Rudi Garcia. L’un d’entre eux est notamment le recrutement de Kevin Strootman, acheté pour 25 millions d’euros à l’AS Roma.

Le Néerlandais n’a pas donné entière satisfaction sur le terrain. Son salaire a notamment fait du bruit au début de son aventure à l’Olympique de Marseille. Il en fait toujours car, malgré le fait qu’il soit prêté au Genoa, la direction marseillaise continue d’en payer une partie.

Heureusement, selon le très bien informé Nicolò Schira, le Genoa discute actuellement avec Pablo Longoria pour garder Strootman à la fin de son prêt. Pas encore de sommes évoqués mais le Néerlandais va devoir faire un effort financier. Son salaire est trop élevé pour le président Preziosi.

#Genoa have opened talks to sign Kevin #Strootman on a permanent deal from #OlympiqueMarseille. The dutch midfielder is on loan without option to buy, but President #Preziosi wants to confirm him, even if his salary is too high (€3M/year until 2023). #transfers #OM #TeamOM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 28, 2021