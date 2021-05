Un jeune défenseur de l’Inter, accord en vue pour Gerson et un latéral du Barça pisté… les 3 infos mercato OM de ce mardi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce lundi : Longoria vise Gravillon, le dossier Gerson et Miranda toujours suivi ?

L’OM n’est pas le seul club sur Gravillon…

A la recherche de joueurs à plusieurs postes, Pablo Longoria aurait coché le nom d’un défenseur central qui évolue à Lorient et qui attise la convoitise de plusieurs clubs français et étrangers.

Avec le feuilleton Gerson, Pablo Longoria a eu beaucoup de travail ces derniers jours… Il aurait également coché le nom de plusieurs autres joueurs, et pas seulement au poste de milieu de terrain ni des joueurs à vocation offensive comme Adli ou Almada.

En effet, le directeur sportif et président de l’Olympique de Marseille observe aussi des profils défensifs. En Ligue 1, c’est celui d’Andreaw Gravillon qui aurait attiré son attention. Le défenseur central qui évolue à Lorient a été l’un des grands artisans du maintien des Merlus.

Selon les informations de Foot Mercato, l’Olympique de Marseille fait partie de la grande liste des clubs qui apprécient le joueur âgé de 23 ans. En Premier League, trois clubs seraient intéressés par son profil : Southampton, Crystal Palace et Leicester. En Liga, le Bétis Séville fait partie des écuries espagnoles où son nom circule.

La direction marseillaise serait entré en contact avec l’entourage du joueur en vue d’un transfert. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Inter Milan, il terminera son prêt à Lorient le 30 juin prochain. Les Nerazzurri pourraient se résoudre à le prêter encore une saison. Le joueur quant à lui souhaitait patienter la fin de saison pour prendre une décision concernant son avenir.

Accord pour Gerson ?

Les négociations entre l’Olympique de Marseille et Flamengo continueraient toujours selon Globo Esporte, un média brésilien. Gerson serait de plus en plus proche d’une arrivée à Marseille avec la nouvelle offre formulée par les représentants du club.

Longoria offrirait 25M€ + 5M€ de bonus au club brésilien… Ces bonus seraient applicables en cas de qualification en compétitions européennes pour l’OM et selon les performances du milieu de terrain sous les couleurs marseillaises.

20% A LA REVENTE, ACCORD POUR JOUER LES JO2020..

Comme évoqué par Foot Mercato, Flamengo devrait récupérer 20% d’une future vente de Gerson. L’OM aurait également donné son accord pour que le Brésilien joue les Jeux Olympiques cet été du 21 juillet au 7 août prochain.

Selon Globo Esporte, toutes ces discussions et négociations devraient bientôt déboucher vers un accord entre les deux clubs. L’imbroglio autour de l’homme d’affaires Tiago Guadagno, s’annonçant comme le représentant de Gerson ne devrait pas interférer dans le transfert.

L’OM s’intéresse toujours à Juan Miranda ?

Jordan Amavi sera le latéral gauche de Jorge Samapoli la saison prochaine, reste à lui trouver une doublure. Car si l’ancien niçois a prolongé son contrat, ce n’est pas le cas de Yuto Nagatomo, ni de Christopher Rocchia. On peut rajouter le départ confirmé d’Hiroki Sakai qui a souvent dépanné à ce poste. Pablo Longoria aurait relancé une piste de 2019, mais elle a peu de chances de se concrétiser…

Juan Miranda vient de réaliser une bonne saison en Liga et serait courtisé. Selon El Mundo Deportivo, les bonnes performances du jeune latéral gauche avec le Betis ont suscité l’intérêt de plusieurs clubs espagnols et étrangers. L’Olympique de Marseille de Pablo Longoria serait sur le coup tout comme le Milan ou encore Benfica. Cependant, le média espagnol précise que le joueur donnera sa priorité au Betis (avec qui il aurait déjà un pré-accord) s’il ne reste pas au FC Barcelone. Le Barça pourrait décider d’activer son option pour le prolonger et le prêter une seconde saison au Betis…

Relancé au Bétis après un échec à Schalke

Déjà courtisé par Andoni Zubizarreta en lors de l’été 2019, Juan Miranda avait finalement opté pour un prêt en Bundesliga à Schalke 04. Le prêt de deux ans avait été arrêté au bout d’une saison et le jeune joueur a rejoint le Betis en octobre dernier. Il a disputé 22 matches de Liga et 3 de Coupe du roi. Le joueur de 21 ans est lié avec le Barça jusqu’en 2023,

L’OM avait déjà raté Miranda en 2019

En 2019, André Villas-Boas alors coach de l’OM avait confirmé l’intérêt du club olympien pour Miranda: « Il ne nous reste que ce type de possibilités (prêts). Juan est bien connu par la cellule sportive. Ce type de joueurs au Barça se trouvent souvent dans ses situations avec une concurrence très expérimentée. Ça m’est arrivé à Chelsea avec Oriol Romeu. J’ai découvert ce joueur à l’Euro U19 mais je ne peux pas confirmer les échanges de négociations, on ne m’a rien dit. » Finalement, le joueur avait un autre choix et l’OM s’était retrouvé une nouvelle fois dépourvu à ce poste de latéral gauche.