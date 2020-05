Un jeune joueur pisté, l’énorme montant demandé pour Kamara et Germain scelle son avenir… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Un jeune international ciblé, le montant stratosphérique demandé pour Kamara et l’avenir de Germain… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Mercato : La pépite Lee veut partir, l’OM favori ?

Hier, l’Equipe affirmait que L’OM était intéressé par Lee Kang-In, milieu offensif de Valence en Espagne. Selon AS, le jeune sud-coréen de 19 ans serait sur le départ et Marseille pourrait être sa destination favorite…

Kang-in Lee a joué 18 matchs cette saison dont cinq en Ligue des Champions. Alors que le quotidien sportif français annonçait une concurrence entre l’OM et Nice, le son de cloche est différent en Espagne. En effet, si AS confirme la tendance d’un départ vers la Ligue 1, c’est entre l’OM et Bordeaux que cela pourrait se jouer…*

Lee a refusé de prolonger et veut quitter l’Espagne ?

Marca confirme que l’avenir de Kang-in Lee pourrait résider en France et précise que le jeune joueur veut quitter Valence et l’Espagne. « L’Olympique de Marseille et Bordeaux sont deux des équipes françaises les plus intéressées par la situation du joueur ». Le fait que l’OM soit qualifié pour la Ligue des Champions penche en faveur de l’équipe marseillaise. Lee aurait refusé une offre de prolongation de son contrat qui se termine en 2022, l’OM aurait demandé un prêt avec option d’achat. A suivre…

Mercato : Un club italien patiente pour Kamara… l’OM a fixé un énorme montant ?

Les clubs européens pistent Boubacar Kamara. Le Milan AC suit depuis longtemps le jeune talent marseillais et espère que face à ses problèmes financiers, l’OM va baisser ses exigences…

Boubacar Kamara est souvent évoqué en Premier League, Chelsea, Arsenal et les deux Manchester seraient des candidats à son recrutement. City serait même disposer à faire une offre de 32M€… Un montant bien loin des exigences marseillaise si l’on croit CalcioMercato.

L’OM demandé encore 90M€ fin 2019 pour Kamara ?

En effet, le média italien avance que l’OM réclamait encore 90M€ à l’automne dernier. Un énorme montant que des clubs comme le Milan ne veulent pas payer. Le club italien serait d’ailleurs dans l’attente sur ce dossier, sachant que l’OM a besoin d’argent et pourrait se retrouver coincé si d’autres départ ne se concrétisent pas…

Le joueur se voit rester…

Kamara veut jouer la C1 avec l’OM la saison prochaine !

« Ça serait un rêve et un objectif de jouer la C1 avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué. Je la regardais depuis les tribunes quand j’étais petit. Avoir cette musique au Vélodrome, ça serait magnifique. Si on se qualifie à l’issue de la saison, vous connaissez la suite, je ne vais pas faire de dessin ! Tous les joueurs cette saison voudront jouer la C1 si on contribue à la qualification. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato ou de la jouer ailleurs. » Boubakar Kamara – Source : Instagram

Mercato OM: « Oui, je serais là » un olympien scelle son avenir !

L’attaquant de l’Olympique de Marseille Valère Germain s’est exprimé concernant son avenir. Il a affirmé rester à Marseille la saison prochaine et se dit prêt à jouer la Ligue des Champions…

Valère Germain joue dans le club marseillais depuis 2017. Alors qu’il a déjà joué la Ligue des Champions avec Monaco il pourrait la découvrir avec l’OM la saison prochaine. Interrogé par RMC, il a affirmé rester la saison prochaine pour jouer la coupe d’Europe avec le club olympien…

Oui oui, je serais là– germain

« Il y a un peu un sentiment d’inachevé… On est en Ligue des champions, mais il nous manque cette célébration que l’on aurait pu vivre tous ensemble. Cela pourrait renforcer le groupe dans l’idée de vivre quelque chose de fort la saison prochaine, même s’il y a aussi la réalité économique et celle du marché des transferts. Mais on a tous envie de participer à ce cadeau qu’on est allés se chercher, et de vivre cette belle aventure qui nous attend la saison prochaine. Oui, oui, je serai là ! » Valère Germain— Source: RMC Sport