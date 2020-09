Un jeune talent de L1 visé, la galère de Mandanda et le PSG remodelé face à Marseille… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce mardi 8 septembre : la grosse galère de Steve Mandanda, l’OM sur la piste d’un jeune talent de L1 et le PSG obligé de bricoler pour le classique…

om : la galère de steve mandanda qui a quitté les bleus « très enervé »

L’imbroglio autour de son nouveau contrôle positif au Covid-19 a passablement énervé Steve Mandanda. Selon L’Équipe, le capitaine de l’OM a eu l’impression d’être un « pestiféré » !

Bien qu’il ne soit plus contagieux, Steve Mandanda a quand même été écarté du rassemblement de l’Équipe de France pour ensuite revenir à Marseille. La faute à une erreur administrative de la FFF… Et ce contrôle n’a été que le début des problèmes. Selon L’Équipe, le joueur a eu des difficultés pour rentrer à Marseille. Son contrôle positif étant public, Air France lui a refusé un vol, tout comme plusieurs compagnies de jets privés. Il a fallu une intervention de la fédération française de football, qui a dû lui affréter un avion pour que Mandanda puisse rentrer chez lui à Marseille.

L’IMPRESSION D’ÊTRE UN PESTIFÉRÉ — MANDANDA

Un épisode qui a passablement énervé Steve Mandanda. Un membre de son entourage proche a confié à L’Équipe que Mandanda a très mal vécu cet imbroglio et eu « l’impression d’être un pestiféré ». Néanmoins, cette histoire rocambolesque n’empêchera pas l’international français de jouer contre le PSG ce dimanche.

Mercato OM : l’om tente bien de récupérer un jeune talent français (qui n’a pas prolongé)?

Ce qui était une rumeur semble se confirmer. L’OM est bien sur la piste du prometteur Lucas Da Cunha, qui appartient au Stade Rennais

Âgé de 19 ans, Lucas Da Cunha est un élément prometteur du centre de formation rennais et compte déjà deux apparitions avec l’équipe première. Milieu offensif polyvalent, Da Cunha est capable de jouer des deux côtés ainsi qu’en position de numéro 10. Déjà évoqué proche de l’OM récemment, ce dossier a été accueilli avec certaines réserves car le joueur ne correspond pas aux besoins immédiats du club (qui cherche avant tout un attaquant de pointe). Néanmoins, La Provence est venu apporter du crédit à cette piste dans son édition du jour.

DA CUNHA PROCHE DE SA FIN DE CONTRAT À RENNES

En effet, le quotidien local confirme que l’OM a bien pris des renseignements sur Lucas Da Cunha. Le jeune joueur sera en fin de contrat dans un an avec le Stade Rennais et une prolongation ne semble pas à l’ordre du jour. L’OM pourrait profiter de cette situation pour mettre la main sur Da Cunha à un tarif réduit. De leur côté, Rennes serait prêt à lâcher le joueur. Mais le club breton se montre pour l’instant gourmand… Les négociations ne font que commencer pour le moment. À l’OM d’être convaincant !

psg – om : tuchel obligé de bricoler un 11 remanié… un u19 à la pointe de l’attaque ?

Ce lundi, la FFF nous indiquait que Kylian Mbappé était positif au Covid-19. Une solution en moins pour Thomas Tuchel, dans l’optique des matchs face à Lens (jeudi) et l’OM (dimanche), qui voit son secteur offensif décimé par ce virus.

Le PSG voit son effectif lourdement impacté par le coronavirus. Après Neymar, Paredes, Navas, Icardi, Di Maria et Marquinhos, voici un septième joueur contaminé. Et ce n’est pas n’importe qui puisqu’il s’agit de Kylian Mbappé. Un vrai casse tête pour leur entraîneur, Thomas Tuchel, qui devra composer a priori sans ces sept joueurs jeudi à Lens. Concernant le clasico, le directeur sportif du club, Leonardo, espère pouvoir en récupérer quelques-uns d’entre eux mais le pari semble compliqué. De ce fait, avec un secteur offensif très décimé, Thomas Tuchel pourrait faire appel à un jeune titi parisien à la pointe de l’attaque…

ARNAUD KALIMUENDO (18 ANS) TITULAIRE DIMANCHE ?

Et si Arnaud Kalimuendo, attaquant des U19 du PSG, affrontait l’OM ce dimanche ? C’est en tout cas une suggestion évoquée dans le Late Football Club, ce lundi. Les consultants de Canal+ ont établi l’équipe probable des Parisiens contre Lens, ce jeudi, qui pourrait être reconduite face aux olympiens le match suivant. Et le jeune attaquant international U18 est cité à la pointe de l’attaque. Tuchel pourrait également relancer le flop Jesé Rodriguez, même si ce dernier ne semble plus faire partie des plans à long terme du coach allemand. A noter que Sergio Rico pourrait être qualifié et prendre la place de gardien. Le retour d’Eric Choupo Moting est lui aussi évoqué…