Un joker de moins, 5 minots avec les U20 algériens et Thauvin priorité d’un club espagnol… les 3 infos OM de ce mardi

FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mardi : La piste Centonze se complique, 5 jeunes du centre de formation convoqué avec U20 algérien et le FC Séville à fond sur Thauvin…

Centonze bloqué par metz ?

L’OM n’a pas réussi à remplacer Bouna Sarr parti pour le Bayern. Avant d’attaquer sa campagne européenne, André Villas-Boas ne dispose donc plus que d’un latéral droit de métier. L’opportunité de recruter un joker s’amenuise…

Alors que les négociations auraient du aboutir avec Genk concernant le transfert de Maehle, le club belge a fait monter les enchères et a donc fait capoter le transfert. L’OM se retrouve avec le seul Hiroki Sakai comme latéral droit. Pour autant, le club olympien a la possibilité de recruter un joker en France. Le nom du latéral de Metz Fabien Centonze revient avec insistance, son profil plait aux recruteurs de l’OM. Alors qu’une possible offre à venir (8M€) pour le latéral droit de 24 ans a été évoquée, le président du FC Metz a démenti.

interrogé par la chaîne Téléfoot, le président de Metz Bernard Serin a clairement fait savoir qu’il n’avait pas reçu d’offre de l’OM et qu’il ne comptait pas se séparer de Centonze.

A lire : L’OM AURAIT TROUVÉ SON JOKER (UNE OFFRE DE 8M€ IMMINENTE)

« Une offre de l’OM pour Fabien ? Non, absolument pas. Fabien Centonze a signé l’année dernière un contrat de 5 ans, il lui reste encore 4 ans chez nous. Je le trouve très bien, il nous rend beaucoup de services et je pense qu’il est en pleine phase de progression ».

Bernard Serin – source : Téléfoot (12/10/2020)

⚽️ #CULTUREFOOT [MERCATO]@centonze_fabien, le latéral droit du @FCMetz, a-t-il failli être transféré cet été à l’@OM_Officiel ❓ 📳 La réponse sans appel du président lorrain, Bernard Serin#telefootlachaine #transferts pic.twitter.com/awJdkPW5RU — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) October 12, 2020

Joakim Kada, Yanis Hadjem, Cyril Khetir, Mehdi Baaloudj et Yacine Ressa convoqués avec les U20 de l’Algérie

Selon les informations du compte twitter spécialisé dans la formation olympienne, Treize013, cinq minots du centre de formation de l’Olympique de Marseille ont été convoqués par la sélection U20 de l’Algérie pour la préparation de la CAN 20 (du 22 au 25 octobre). Il s’agit de Joakim Kada, Yanis Hadjem, Cyril Khetir, Mehdi Baaloudj et Yacine Ressa.

L’Olympique de Marseille n’a toutefois pas répondu favorablement à cette convocation. Et pour cause, la N2 de l’OM doit disputer un match de championnat face à Aubagne pendant cette période.

A lire aussi : OM : « Ça a été le début de mes problèmes avec l’entraîneur… »

Information @treize013 👇🏼 🚨 Joakim Kada, Yanis Hadjem, Cyril Khetir, Mehdi Baaloudj et Yacine Ressa convoqués pour la sélection U20 d’Algérie, du 22 au 25 octobre, pour la préparation de la CAN U20. Ils attendent l’autorisation de l’OM pour partir. pic.twitter.com/6LR7FgK1dy — Treize013 (@treize013) October 12, 2020

Thauvin priorité de Monchi ?

En Italie on annonce même un accord verbal entre l’ailier marseillais et le Milan AC. Cependant, d’autres clubs sont aussi sur les rangs dont le FC Séville. Monchi est toujours très attentif au marché français, et il aurait dans son viseur Florian Thauvin…

A lire : MERCATO OM : ACCORD VERBAL TROUVÉ ENTRE THAUVIN ET CE CLUB ITALIEN?

Selon Estadio Deportivo, Le FC Seville aurait déjà défini ses priorités pour la saison prochaine. Monchi aurait en particulier ciblé deux joueurs offensives. Le premier serait Florian Thauvin que le directeur sportif aurait déjà tenté de recruter lors de deux périodes de transfert estivales: 2018 et 2019. L’autre cible serait l’attaquant polonais Milik, viendrait ensuite l’attaquant norvégien Joshua King (Bournemouth) ou encore le milieu brésilien Otavio (Porto). Florian Thauvin n’a pas exclu la possibilité de signer une prolongation avec l’OM, même si les négociations initiées par Pablo Logoria semblent compliquées. Le joueur pourra discuter à le club de son choix dès janvier prochain…