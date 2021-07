Un milieu de Serie A pisté, Kamara refuse de prolonger et c’est officiel pour ÜNDER … Les 3 infos OM du jour !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du dimanche 4 juillet !

Mercato OM: Pablo Longoria piste un milieu argentin pour remplacer Kamara ?

En fin de contrat en 2022, Boubacar Kamara pourrait quitter l’Olympique de Marseille cette saison. Alors que Gerson a débarqué à l’OM, Guendouzi devrait suivre. Mais un autre milieu de terrain serait encore pisté par Pablo Longoria…

Ce samedi soir, un journaliste de la Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà, a indiqué que la Lazio serait très intéressé par Boubacar Kamara. Un joueur pourrait être inséré dans la transaction, de quoi donner un avantage à l’écurie romaine. En effet, Gonzalo Escalante serait dans le viseur de Pablo Longoria. L’Italo-Argentin évolue en Serie A depuis l’année dernière, et a joué 24 matchs de championnat sous le maillot de la Lazio. Formé dans son pays natal à Boca Juniors, il découvre l’Europe avec Catane en Série B en 2014, avant de rejoindre Eibar la saison suivante. Il restera en Espagne cinq saisons…

Escalante dans le deal pour Kamara ?

A LIRE : MERCATO OM : LONGORIA EST EN ITALIE POUR BOUCLER DEUX GROS DOSSIERS?

Le Milan mais aussi la Lazio aimeraient s’attacher les services de Boubacar Kamara. Pour le moment, seul les Rossoneri auraient vraiment pris contact avec l’OM pour le récupérer. La presse italienne affirmait d’ailleurs qu’une offre de 12 millions d’euros aurait été formulée. L’Olympique de Marseille l’aurait refusée mais les Milanais ne voudraient pas excéder cette somme pourtant très faible.

Mais l’intégration d’un joueur comme Escalante pourrait donner un net avantage à la Lazio de Rome, ainsi le club de la capitale pourrait devance l’équipe entrainée par Pioli.

Mercato OM: Kamara prend une décision radicale concernant son avenir ?

L’Olympique de Marseille pourrait se résoudre à vendre Boubacar Kamara, en fin de contrat en juin 2022. Le Marseillais aurait même pris une décision radicale pour son avenir…

Cet été, l’Olympique de Marseille a perdu Florian Thauvin qui a décidé de rejoindre les Tigres de Monterrey librement. La même chose pourrait arriver avec Boubacar Kamara la saison prochaine puisqu’il ne lui reste qu’un an de contrat et que les discussions pour une prolongation ne semblent pas aboutir.

D’ailleurs, le natif de Marseille, aurait décidé de ne pas prolonger son bail avec l’OM, d’après un journaliste de la Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà.

Le Milan et la Lazio à l’affût pour Kamara ?

A LIRE : Mercato OM : ça s’agite en Italie autour de Milik ?

Toujours d’après le média transalpin, le Milan mais aussi la Lazio aimeraient s’attacher les services de Boubacar Kamara. Pour le moment, seul les Rossoneri auraient vraiment pris contact avec l’OM pour le récupérer.

La presse italienne affirmait d’ailleurs qu’une offre de 12 millions d’euros aurait été formulée. L’Olympique de Marseille l’aurait refusée mais les Milanais ne voudraient pas excéder cette somme pourtant très faible. Sachant que la direction marseillaise est au pied du mur dans ce dossier, les Rossoneri espèrent récupérer Kamara à un prix très bas.

Kamara a fait le tour ?

En conférence de presse en Avril dernier, le défenseur ou milieu de terrain avait fait le point sur son avenir, il ouvrait clairement la porte à un départ. A un an de la fin de son contrat, il n’a toujours pas prolongé…

« Au vu de cette saison, on savait très bien qu’on n’allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n’est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas, a-t-il indiqué. Je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l’ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n’importe où avec ce que j’ai vécu à l’OM. » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (22/04/2021)

OFFICIEL: Cengiz Ünder s’engage avec l’OM !

L’Olympique de Marseille a officialisé la venue Cengiz Under. Le joueur turque arrive en prêt en provenance de l’AS Roma.

Arrivé à 11 heures hier matin à Marseille pour passer sa visite médicale, comme nous l’apprend le journal La Provence, le club a officialisé la venue de Cengiz Under. Il s’est engager avec l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat, et portera le numéro 17.

Après le succès de sa visite médicale, @cengizunder s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d‘achat avec le club olympien. 🔵⚪️

Plus d’infos 👉 https://t.co/Z4FIo79WS6 pic.twitter.com/cTHv1WkZkQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2021

Le communiqué officiel

L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club italien de l’AS Rome, pour le joueur Cengiz Ünder. Après le succès de sa visite médicale, il s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d‘achat avec le club olympien. L’international turc est la quatrième recrue olympienne de ce mercato estival 2021.

Cengiz Ünder est né le 14 juillet 1997 à Balikesir, située dans le nord-ouest de la Turquie.

Après avoir fait ses classes dans le club turc de Altimordu, il découvre la Süperlig et l’Europa League avec Basaksehir à seulement 19 ans. Après une saison réussie, vice-champion de Turquie et finaliste de la coupe, le promoteur ailier, pouvant évoluer sur toutes les lignes offensives du milieu de terrain, rejoint l’AS Rome. Durant 3 saisons en Italie, il dispute 88 matchs (dont 14 en compétions européennes) et marque 17 buts avec le club de la capitale. La saison dernière il rejoint en prêt Leicester, il y découvre un nouveau championnat et joue 19 matchs toutes compétitions confondues avec le club anglais.

Très polyvalent, Cengiz Ünder est un ailier dynamique, technique, adepte du 1 contre 1 avec une faculté de percussion offensive. Ses qualités ont fait de lui l’un des plus grands espoirs turcs qui lui permettront, une fois adapté à notre environnement, de s’imposer au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli.