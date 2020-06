Un minot affiche son ambition, le club lance la chasse aux agents et Mbaye Niang prouve une nouvelle fois son envie de venir à Marseille… Les 3 infos OM du jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de la journée ! Au menu ce dimanche : Un minot affiche son ambition, le club lance la chasse aux agents et Mbaye Niang prouve une nouvelle fois son envie de venir à Marseille…

Mercato OM : Un minot affiche son ambition et veut qu’AVB lui donne sa chance !

Prêté à Sochaux lors de la dernière saison, Christopher Rocchia aimerait revenir à l’Olympique de Marseille… Il souhaiterait que son coach le considère comme un vrai concurrent à Amavi !

Ce dimanche dans un entretien accordé à La Provence, Christopher Rocchia a livré ses ambitions pour la saison prochaine.

j’aimerais que Villas-Boas me voie comme un concurrent sérieux — ROCCHIA

Le jeune latéral gauche prêté à Sochaux la saison dernière verrait d’un bon oeil un retour à Marseille. Il souhaiterait qu’André Villas-Boas voit en lui un réel concurrent plutôt qu’une doublure.

« J’ai progressé au niveau de mon jeu et je veux m’imposer. Si l’OM veut me garder, c’est pour au minimum être la doublure (de Jordan Amavi, au poste de latéral gauche, ndlr). Mais au-delà de ça, j’espère et j’aimerais que le coach (André Villas-Boas) me voie comme un concurrent sérieux. Je vais me battre, je ne vais rien lâcher. Ma priorité, c’est l’OM. Mais je n’ai eu aucune discussion avec le club et s’il ne compte pas sur moi, j’irai ailleurs. S’il compte sur moi, il faudra savoir ce que le coach veut faire. Il est hors de question pour moi de revenir à Marseille et de jouer en réserve ou de faire trois matches dans la saison. C’est inconcevable, sachant que je me suis bien adapté à la Ligue 2, que des clubs se sont renseignés à mon sujet, aussi bien en France (Ligue 1 et Ligue 2) qu’à l’étranger (Belgique) »

Christopher Rocchia – Source : La Provnece

Prêté à Sochaux en 2019-20, le latéral gauche marseillais a repris l’entraînement depuis deux semaines. La preuve que « Christo » a gagné en maturité, et qu’il veut désormais mettre toutes les chances de son côté #Rocchia #TeamOM #OM

Mercato OM : « Soit ils n’ont plus un radis, soit ils montrent les muscles face aux agents… »

Ce dimanche, le journal L’Equipe nous informe que l’Olympique de Marseille a jouté une ligne aux contrats pro des minots du club : pas de commission d’agent. Une nouveauté qui fait réagir dans le milieu…

Selon les informations du journal L’Equipe, l’Olympique de Marseille aurait inséré un nouvel alinéa dans les contrats proposés aux minots : aucune commission d’agent ne sera délivrée par le club.

un contrat de jeune n’est pas tant une affaire financière — UN AGENT

Interrogé par le quotidien sportif, un agent tente de décrypter la raison qui a poussé la direction marseillaise à ajouter cette condition.

« Soit ils n’ont plus un radis, soit ils montrent les muscles face aux agents. C’est assez déroutant : un contrat de jeune n’est pas tant une affaire financière que la possibilité de nouer de bonnes relations entre un club et un représentant. Ce qui servira pour les futures discussions de prolongation ou pour l’arrivée d’autres joueurs plus confirmés de son écurie. (…) Les sommes sont souvent dérisoires, les agents s’en servent surtout en négos pour dire « On renonce à cela pour que notre joueur ait un véhicule du club, ou un loyer plus élevé… » »

Un agent de jeune joueur – Source : L’Equipe

Mercato : Mbaye Niang prouve une nouvelle fois son envie de signer à l’OM?

En quête de recrue, l’Olympique de Marseille aurait posé ses yeux sur l’attaquant du Stade Rennais, Mbaye Niang. Ce vendredi soir, il a été aperçu aux côtés de Bouna Sarr… Un nouvel appel du pied au club marseillais?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Mbaye Niang revient avec insistance à l’Olympique de Marseille. L’international sénégalais sous contrat avec le Stade Rennais se verrait bien jouer sous les couleurs bleues et blanches selon ses dires dans plusieurs lives sur Instagram.

Mbaye Niang aperçu avec Bouna Sarr

L’attaquant, qui n’aurait reçu aucun contact de la part du club serait-il en train de faire des appels du pieds à l’OM? Ce vendredi soir, il a été aperçu sur une photo avec Bouna Sarr, le latéral droit marseillais dans une boucherie à Aubagne, près de Marseille.

Malgré la fin du confinement, Mbaye Niang est resté dans la région avec sa compagne qui est de Marseille. Le buteur rennais commence déjà à traîner avec ses potentiels futurs coéquipiers… La Provence rappelle en tout cas que le profil est validé par le coach, André Villas-Boas !