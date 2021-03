Un nouveau dans le staff de Sampaoli, une offre d’un gros club pour Kamara, Sanson dans le dur à Aston Villa… Les 3 infos OM du lundi 15 mars !

Comme tous les soirs à 20h10, nous vous proposons les trois actualités les plus importantes de la journée… Voici les 3 infos OM du 15 mars !

OM : SAMPAOLI SIGNE UNE NOUVELLE RECRUE POUR SON STAFF

Deuxième match et deuxième victoire pour cet OM version Jorge Sampaoli ! L’ancien sélectionneur de l’Argentine ne pouvait pas rêver meilleur départ ! L’ancien coach du FC Seville va accueillir un nouveau membre dans son staff.

L’OM s’est imposé ce samedi contre Brest (3-1). Une nouvelle victoire arrachée dans les dernières minutes, comme face Rennes. Cette fois encore ce sont les entrants qui ont fait la différence avec le jeune brésilien Luis Henrique, auteur de deux passes décisives, et Michael Cuisance une nouvelle fois buteur ! On appelle ça un coaching gagnant !

Alors, tout n’est pas encore parfait loin de là, et c’est tout à fait normal ! Mais on observe désormais une équipe de l’OM qui s’est ressoudée autour du coach argentin. En peu de temps ce dernier a déjà réussi à remobiliser mentalement un groupe qui semblait profondément désuni et totalement perdu.

UN 6E ADJOINT POUR SAMPAOLI

Selon les informations du quotidien La Provence, Sampoli va encore encore étoffer son staff technique. Il va ainsi accueillir un nouvel adjoint : Inigo Dominguez. Ce dernier est arrivé à Marseille ce dimanche. Il a collaboré avec le coach olympien au Chili puis au FC Séville, et travaillera aussi bien sur le terrain que dans l’analyse des matches et des adversaires.

Au total Sampaoli compte donc désormais pas moins de 6 adjoints : Jorge Desio, Pablo Fernandez, Patricio d’Amico, Diogo Meschine, Pancho Abardonado et Laurent Spinosi.

MERCATO OM : UNE OFFRE D’UN TOP CLUB EUROPÉEN ARRIVE POUR KAMARA?

L’avenir de Boubacar Kamara est au cœur des préoccupations des supporters de l’Olympique de Marseille. Selon Todofichajes, le minot ne souhaiterait pas continuer à Marseille.

Avec ses récentes performances, Boubacar Kamara est devenu l’un des cadres de l’Olympique de Marseille. Formé au poste de défenseur central, il est désormais considéré comme l’un des meilleurs milieux défensifs du championnat français.

LE FC BARCELONE INTÉRESSÉ PAR KAMARA?

Selon les informations du journal L’Equipe, le minot est encore un peu loin d’une place chez les A en Equipe de France. Plusieurs clubs s’intéressent à lui pour les saisons à venir. Une somme de 40M€ d’euros est même évoquée par le quotidien sportif.

Todofichajes, un média espagnol, affirme de son côté que Kamara n’a pas encore trouvé d’accord avec l’OM et que si les négociations n’aboutissent pas, il envisagerait un départ dès cet été. Le FC Barcelone serait très intéressé par son profil. Des premiers contacts auraient eu lieu entre les Catalans et les Marseillais. Une première offre pourrait arriver dans les semaines à venir.

EX OM : DES DÉBUTS COMPLIQUÉS POUR MORGAN SANSON

Après 4 ans à l’OM, Morgan Sanson a été transféré à Aston Villa cet hiver, le milieu de terrain a du mal à se faire une place dans le onze des Villains…

Il a quitté Marseille pour un montant estimé à 15M€ cet hiver. Morgan Sanson a fait le grand saut en Premier League, mais ses premiers pas ne sont pas simples. Le milieu de terrain joue des bouts de match et n’est pas considéré comme un titulaire. Ce dernier a été convoqué 9 fois dans le groupe pro depuis son arrivée, il n’a été titularisé qu’une seule fois (face à Wolverhampton, sorti sur blessure). Il a joué un total de 158 minutes, soit une moyenne de 23 minutes / matches disputés (7). Un temps de jeu maigre, mais le joueur doit s’adapter à l’exigence de la Premier League. Il l’avait d’ailleurs évoqué dans un entretien accordé au Canal Football Club il y a deux semaines…

JE PENSAIS BIEN TRAVAILLER EN FRANCE MAIS J’AI ÉTÉ SURPRIS ICI — SANSON

« En termes d’intensité, de volume de travail, on est largement au-dessus. Même à côté des entraînements, c’est un monde au-dessus. Je pensais bien travailler en France mais j’ai été surpris ici. Dans le championnat il y a beaucoup plus d’intensité, beaucoup plus de courses. Comparé à la France, il n’y a pas du tout de temps mort… La vie va vite, la carrière très vite… La fin d’une aventure incroyable et inoubliable ici dans la ville du football. Je suis arrivé à Marseille tel un minot de 22 ans, j’en repars père de famille. Ce club m’aura fait grandir sportivement et humainement ». Morgan Sanson – source : Canal Football Club (01/03/2021)