Un nouveau départ après Gerson? Riolo confirme la Vente OM, une piste à 30M€ en attaque? Les 3 infos OM de ce mercredi

Comme chaque jour FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Un nouveau départ après Gerson? Riolo confirme la Vente OM, une piste à 30M€ en attaque?

Vente OM : Daniel Riolo confirme !

Le journaliste Daniel Riolo est très intrigué par l’entrée de la CMA CGM dans l’Olympique de Marseille via le sponsor maillot, et relance ainsi les rumeurs de « Vente OM »… Il pense à un rachat du club de la part du grand groupe marseillais.

L’OM a été lié ces dernières années à un rachat par l’Arabie Saoudite. Avec l’arrivée de la CMA CGM en tant que sponsor maillot, la question d’un rachat de l’Olympique de Marseille par le grand groupe marseillais s’est forcément posée.

Si je le dis c’est pas parce que j’ai juste entendu … C’est parce qu’on m’a dit — Riolo

Daniel Riolo, journaliste pour RMC Sport s’est exprimé à ce sujet dans l’After Foot ce mardi soir. Il se questionne sur les possibilité de voir le club racheté par la CMA CGM, surtout après avoir entendu des bruits à ce sujet.

« J’ai parlé de l’engagement Sponsor Maillot de cette entreprise dirigée par Rodolphe Saadé. Évidemment ça a fait beaucoup de bruit, parce que quand on parle d’une éventuelle vente de l’OM, qui n’a rien pour le coup avec le fameux #VenteOM, dont on nous reprochait de ne pas parler. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement sensibles, et vous comprenez bien que tout le monde nie. ce sont des dossiers ou tout peut se passer, ou ça discute. Et je maintiens que c’est une réflexion. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire, mais je pense que ce premier pas m’interpelle. L’avantage d’être uniquement Sponsor Maillot, d’entrée, là, maintenant comme ça, je me pose la question… C’est un milliardaire dont on parlait très peu, alors que l’on connaissait ses affaires. Il est en train, médiatiquement de sortir du bois, ça fait quelques mois qu’on parle de lui. Sa notoriété est en train de grandir. Je me pose la question, légitimement du pourquoi de cette notoriété qui grandit, de cette arrivée sur la pointe des pieds à l’OM. Mais je répète, tout le monde nie, lui le premier, les gens dans les milieux autorisés comme on dit. Donc je m’en tiendrai à ça pour l’instant, parce qu’évidemment si je le dis c’est pas parce que j’ai juste entendu … C’est parce qu’on m’a dit. Donc on va encore attendre quelques jours, quelques semaines, et puis dès que j’aurai des nouvelles billes, je les proposerai » Daniel Riolo – Source : RMC (15/11/22)

Mercato OM : Un départ déjà acté dans la tête de Pablo Longoria?

Ça devient de plus en plus compliqué pour Luis Suarez à l’Olympique de Marseille. D’après les informations de Florent Germain sur BFM TV, le club envisage sérieusement de se séparer du Colombien.

L’Olympique de Marseille a investi sur Luis Suarez lors du mercato d’été dernier. Seulement, l’attaquant colombien n’a pas réussi à s’imposer dans l’effectif d’Igor Tudor. La volonté et l’implication semblent être là mais le facteur talent pèche un peu, si bien que Bamba Dieng lui est clairement passé devant dans la hiérarchie.

Luis Suarez, déjà vers un départ?

Pour Florent Germain, journaliste pour RMC qui était sur BFM Marseille, l’OM réfléchit sérieusement à se séparer de l’ancien joueur de Grenade. Cet hiver pourrait être un mercato décisif pour l’avenir du Colombien à Marseille. Luis Suarez est clairement mis de côté par le coach depuis quelques matchs et n’entre même plus lors des rencontres.

« Bamba Dieng, il faut se positionner. Est-ce qu’il devient le numéro 2 au poste des attaquants ? En tout cas, si l’OM trouve une solution pour Luis Suarez, ils le prêteront ou ils le vendront. Javier Ribalta et Pablo Longoria le voyaient devant Bamba Dieng. Ils se sont fait à l’idée que très clairement que Luis Suarez ne faisait pas l’affaire, qu’il avait trop de lacunes techniques. Et cet hiver, s’ils trouvent une solution, ils vont essayer de se séparer de Luis Suarez. Bamba Dieng, ça dépendra de sa coupe du monde. Imaginons, il flambe, sa valeur marchande augmente… une coupe du monde c’est particulier, tu mets trois buts et tout d’un coup… » Florent Germain – Source : BFM Marseille (15/11/22)

Le retour de Dieng a mis plus en difficulté Luis Suarez — Longoria

« On doit se poser des questions sur les joueurs qui jouent moins. Ce sont deux cas similaires. On doit tenir cela en considération alors qu’on ne jouera plus en Europe. La Coupe de France est devenue une priorité pour nous. Le temps de jeu pour certains va être encore plus réduit. On doit se poser les bonnes réflexions, on va avoir le temps. On a investi sur ces joueurs, on va discuter des cas individuels. On doit créer de la valeur. Le retour de Bamba Dieng a mis plus en difficulté Luis Suarez »

Mercato OM : Longoria veut un Français qui va disputer la Coupe du Monde au Qatar?

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’éléments offensifs pour cet hiver, surtout après la blessure d’Amine Harit. D’après Tuttosport, Pablo Longoria a coché le nom d’un Français.

Lors de ce mercato hivernal, l‘Olympique de Marseille pourrait être actif, surtout sur les postes offensifs. La blessure d’Amine Harit n’a pas arrangé les affaires de l’OM qui doit se renforcer à ce poste pour terminer au mieux la saison et être compétitif en Ligue 1 et en Coupe de France.

30M€ pour Thuram?

D’après les informations de Tuttosport, le président de l’OM Pablo Longoria aurait ciblé plusieurs joueurs à ces postes offensifs, notamment la piste menant à Marcus Thuram. Le Français qui évolue en Bundesliga depuis son départ de Ligue 1 va disputer la Coupe du Monde avec le Qatar cette année.

Forcément, Thuram est un joueur très convoité qui attire notamment le Bayern Munich, à la recherche d’un attaquant supplémentaire. Selon le média italien, son club, le Borussia Mönchengladbach aurait reçu des premiers contacts avec la Juventus. Le montant pour convaincre le club allemand de le laisser filer serait de 30M€. Un frein pour les finances de l’OM?

Ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

