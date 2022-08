Interrogé par le journal Le Parisien, l’ancien entraîneur du PSG Antoine Kombouaré explique pourquoi il ne fermerait pas la porte à l’OM même s’il est estampillé Paris Saint Germain. Un pur Marseillais entraîneur du PSG… L’arrivée de Christophe Galtier comme coach du club de la capitale a forcément suscité de nombreux commentaires. Antoine Kombouré pourrait -t-il faire la même chose et aller entrainer l’OM ? La question lui a été posée par le journal le parisien sachant qu’il est clairement estampillé « PSG ». Et visiblement ce dernier ne ferme pas la porte. L’actuel entraîneur du FC Nantes explique pourquoi.

« À l’inverse, « un Parisien » comme moi pourrait-il entraîner l’OM ? Je ne sais pas… Moi je vais où il y a du travail. Je suis et je serai toujours supporter du PSG, c’est mon club de cœur. Mais depuis que je suis à Nantes, on les a joués à trois reprises et on a gagné deux fois. Je n’ai qu’une envie, c’est de taper le PSG. Mais une fois que c’est fini, je vais voir mes amis qui y sont encore, les dirigeants que j’adore, le staff… Je ne me pose pas ce genre de questions. C’est pareil pour Christophe. Je pense que lorsqu’il a reçu le coup de fil pour le poste, il n’a pas dû réfléchir longtemps. C’est une fierté d’entraîner le PSG, un énorme défi » Antoine Kombouaré – Source : Le Parisien (01/08/2022)

De son côté Christophe Galtier vient de remporter son premier trophée hier avec le PSG face à… Antoine Kombouaré

Premier trophée pour Christophe Galtier au PSG ! 🏆❤️💙 Le premier d’une longue série ? 👀 pic.twitter.com/BSv2AoVm4n — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 31, 2022

