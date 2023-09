Un retour et un absent face à Monaco ? 5 salariés écartés et le jeu de Gattuso plus proche de Tudor… Les 3 infos OM de ce vendredi

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Kondogbia forfait, Sarr de retour ? 5 salariés écartés et le jeu de Gattuso se rapproche de Tudor…

Un retour et un absent pour Gattuso face à Monaco

Le nouvel entraineur de l’OM Gennaro Gattuso disputera son premier match avec Marseille ce week end face à Monaco. Il pourrait récupérer un joueur blessé depuis plusieurs semaines, Ismaïla Sarr.

L’Olympique de Marseille a présenté son nouvel entraîneur ce jeudi lors d’une traditionnelle conférence de presse à la commanderie. Le technicien italien a ainsi pu livrer des premières indications sur sa philosophie de jeu. Face à Monaco samedi soir, l’ancien coach de Milan disputera son premier match de Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs. Il devra se passer d’une recrue importante du dernier mercato estival , Geoffrey Kondogbia, indique le journal l’Equipe. Sorti blessé face à l’Ajax Amsterdam (3-3), ce dernier a déjà manqué le voyage à Paris pour soigner des adducteurs douloureux.

Pour ce match contre Monaco, le nouveau coach de l’OM pourrait toutefois récupérer Ismaïla Sarr, blessé aux ischio-jambiers il y a plusieurs semaines en sélection.

L’équipe probable de l’OM à Monaco selon le journal l’Equipe : Lopez – Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi – Rongier (cap.), Veretout, Ounahi – Harit ou Sarr, Aubameyang ou Vitinha, Ndiaye ou Correa.

5 intendants dont Rani Berbachi écartés

Avec l’arrivée de Gennaro Gattuso, un nouveau staff va aussi être installé. La direction de l’OM devrait en profiter pour déplacer plusieurs intendants qui vont quitter le groupe pro.

Selon RMC Sport, « cinq intendants de l’OM ont été mis en retrait de leurs fonctions au sein du groupe professionnel. Certains sont des anciens de la maison comme Rani Berbachi, ex-figure du kick-boxing, visage familier du banc de touche de l’OM et de la Commanderie, en charge de la sécurité du groupe pro par le passé, devenu team manager et intendant. » Le média explique que cela fait suite à la procédure de licenciement à l’encontre du médecin Jean-Baptiste Grisoli. RMC précise que ces derniers « n’étaient pas sur la pelouse lors de la séance du jour. D’autres postes en lien avec leurs compétences et leur expérience pourraient leur être proposés. »

Footmercato avait précisé la composition du staff que Gattuso devrait emmener avec lui à Marseille, « Luigi Riccio (entraîneur adjoint), Roberto Perrone (entraîneur des gardiens), Marco Sangermani (analyste vidéo), Bruno Dominici et Dino Tenderini (préparateurs physique). » RMC précise que Gennaro Gattuso va parapher un contrat d’un an avec l’OM avec une année supplémentaire en option.

Balerdi : « Le jeu de Gattuso est sans doute plus proche de celui de Tudor »

Présent ce vendredi en conférence de presse avant le court déplacement à Monaco, Léo Balerdi a comparé les style de jeu de ses derniers entraineurs à l’OM. Il estime que celui que veut mettre en place Gattuso se rapproche d’avantage de celui de Tudor.

Léo Balerdi a affiché son envie de jouer, de retrouver de l’envie et de la confiance. L’OM s’offre un nouveau départ :« Le match contre le PSG, c’est du passé même si on sait qu’on a des choses à se reprocher. Nous sommes focalisés sur le prochain match. Il y a eu plusieurs changements, aussi bien au niveau des joueurs que dans le staff. Cela a amené de la confusion, le projet de jeu n’était pas le même. Le jeu de Gattuso est sans doute plus proche de celui de Tudor. On sait que nous n’avons pas été bons face au PSG, le reste c’est du passé. On a vraiment envie de jouer. Le nouveau coach nous demande beaucoup de sacrifices sur le terrain, il veut que l’on soit une famille. je pense comme lui, ça peut nous faire du bien d’être généreux et d’être une famille sur le terrain. On est prêts, on est tous avec Gennaro, on doit remercie Marcelino. C’est un nouveau départ, on est enthousiastes. »

C’est un nouveau départ, on est enthousiastes

