Un staff made in France ! Le message qu’a fait passer Gasset aux joueurs, et Longoria explique le départ de Gattuso… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Gasset, avec un staff made in France ! Le message qu’a fait passer Gasset aux joueurs et Longoria explique le choix Gasset et le départ de Gattuso.

Gasset, avec un staff made in France !

Gennaro Gattuso et de son staff ont été limogés par l’OM. Jean Louis Gasset va lui succéder jusqu’à la fin de la saison. Il ne viendra pas seul, il sera accompagné d’un staff made in France…

Comme déjà expliqué hier, l’Equipe que Jean Louis Gasset « sera assisté de son adjoint Ghislain Printant, capable d’être véhément comme un « tonton flingueur », et d’autres membres de son staff ivoirien, comme Nicolas Girard, fils de René. » Après une série de cinq entraîneurs étrangers André Villas-Boas, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino et Gattuso, l’OM va donc tenter une fin de saison avec un entraineur et un staff français. Quid de Pancho Abardonado ?

Gasset avec Printant et le fils de René Girard…

🚨 🔵⚪️ Jean Louis Gasset est à Marseille et va signer son contrat de 4 mois ce mardi 🔹Il arrive avec son adjoint Ghislain Printant et le préparateur physique Nicolas Girard 🔹Gasset sera sur le banc de l’OM jeudi contre le Shakhtar Donetsk ✅ pic.twitter.com/aduMOXcHGN — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) February 19, 2024

Le prochain coach de l’OM devrait être Jean-Louis Gasset, dans le cadre d’un contrat court. Le journaliste pour RMC, Santi Aouna donne des détails, « contrat de six mois pour Jean-Louis Gasset à l’OM. Derniers détails à régler avant signature. »

Contrat de six mois pour Jean-Louis Gasset à l’OM

🚨🔵⚪️🇫🇷 #Ligue1 | 🔐🔜 Contrat de six mois pour Jean-Louis Gasset à l’OM ❗️ ⏳️✍️ Derniers détails à régler avant signature Avec @sebnonda https://t.co/nszL94Tz1j pic.twitter.com/SJcOlKJNKb — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 19, 2024

Le message qu’a fait passer Gasset aux joueurs

Jean Louis Gasset a été officiellement présenté à la presse ce mardi. Le nouvel entraineur de l’OM passé par le PSG et Bordeaux a révélé le premier message qu’il avait fait passer aux joueur ce matin.

« J’ai vu le groupe ce matin, je leur ai dit ce que j’avais réussi avec des groupe moins fort. le mental c’est 80% des performances, ils ont tout. Ils sont à l’OM, il gagnent de l’argent, ils doivent tous faire un peu plus chacun. Quand on prend des buts comme ça, ce n’est pas une question de système, mais de mental. Il faut les rassurer (…) « Je vais faire tout mon possible pour faire la meilleure fin de saison possible. Il y a des discussions devant tout le monde et il y a des discussions plus personnelles où je suis plus aggressif avec les gens parce qu’ils ne donnent pas assez. Dans un passé récent je l’ai vu beaucoup plus fort, peut-être qu’ils ont la grosse tête ou qu’ils se disent que c’est assez. Devant le groupe je dois rassurer mais en individuel je suis plus offensif, » a déclaré le nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille en conférence de presse.

#Gasset : « J’ai regardé le match de dimanche et je cherchais à comprendre. J’ai vu la conférence de presse Gattuso, j’aime l’homme et j’adoré le joueur. Et quand j’ai vu que son équipe n’avait pas d’âme et qu’il n’avait plus les clés. On a des moments comme ça dans les carrières.… pic.twitter.com/zhCBLL8U9H — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 20, 2024

Longoria explique le choix Gasset et le départ de Gattuso

Lors de la conférence de presse de présentation de Jean Louis Gasset le président de l‘Olympique de Marseille Pablo Longoria a expliqué pourquoi le club marseillais avait opté pour l’ancien coach (adjoint) du PSG et de Bordeaux

« Je tiens à remercier le travail et l’homme Gattuso qui est venu dans un moment difficile. J’assume mes responsabilités comme président, j’ai ma part dans les mauvais résultats, on va tout faire pour réussir notre saison. On a donc pris la décision d’embaucher jean Louis (Gasset), il fallait changer la dynamique actuel. On pense que c’est la personne idéale pour faire un déclic. (…) Ce n’est pas facile de changer de coach en milieu de saison, on a cherché quelqu’un qui connait le championnat, il fallait un changement dans la mentalité, trouver les clés pour transformer le groupe en une équipe. On a donc choisi JL Gasset pour son parcours, son expérience… « , a ainsi déclaré Pablo Longoria en conférence de presse.

