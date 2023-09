Un témoin raconte LE CALVAIRE D’UN SUPPORTER de L’OM, qui a failli mourir à la BEAUJOIRE !

Durant la mi-temps de Nantes – OM, vendredi soir, un supporter marseillais a été victime d’un infarctus. Les secours ont mis trop de temps à arriver, selon la femme du supporter. Selon les informations de France Bleu, l’homme est toujours en soins intensifs au CHU Laennec, près de Nantes.

Alors que l’OM avait ouvert le score grâce à Ismaïla Sarr, un supporter marseillais présent à la Beaujoire, protège son fils victime d’insultes, de crachats et de jets de projectiles par des supporters nantais. Quelques minutes avant la mi-temps, le père de famille est victime d’un arrêt cardiaque. Les secours ont mis du temps avant d’intervenir. Après la rencontre un supporter du FC Nantes, présent sur place, raconte ce qu’il a observé au micro de RMC.

Il était dans une situation de crise d’épilepsie

« Je vois la personne, témoigne un supporter nantais au micro de RMC sport, vendredi soir. Il était plutôt dans une situation de crise d’épilepsie. Ou il était en train de convulser. Il a fait l’infarctus quand les secours étaient là. Les secours sont arrivés, après qu’on ait alerté. La mi-temps était sifflée, ça s’est passé une minute avant. »

Trois minutes après les urgences lui font un massage cardiaque

« Il s’est passé trois quatre minutes, facilement, avant que les secours n’interviennent, poursuit le supporter nantais. On tourne tous un peu le regard, parce qu’ils commencent à faire ce qu’il faut là-dessus. Trois minutes après on voit quelqu’un des urgences qui fait un massage cardiaque au bout d’un temps. Je vois un supporter nantais qui bouscule la personne qui fait le massage. Non pas pour l’empêcher de le faire. Mais pour le faire à sa place, parce qu’elle le faisait très mal. »