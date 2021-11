Un titulaire blessé, un retour surprise côté Lyon… Balerdi suspendu, et un incertain important côté OM !

Ce weekend la Ligue reprend ses droits après une nouvelle trêve internationale. Le choc de cette 14e journée sera Lyon vs OM dimanche soir, Peter Bosz va devoir composer sans un de ses habituels titulaires…

En effet, lors du match Finlande – France le latéral droit Léo Dubois est sorti dès la mi-temps lors de ces éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Le joueur de 27 ans devrait manquer plusieurs semaines de compétition comme l’a confirmé le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps en conférence de presse après la rencontre : « Ce n’est pas bénin, car il a senti le problème musculaire sur une accélération. Ça va prendre quelques semaines je pense, après il faudra qu’il fasse des examens ».

Clément Lenglet et Benoit Costil viennent en aide à Leo Dubois pour rejoindre le vestiaire.

Le capitaine de l’OL s’est claqué en fin de première période. #FINFRA pic.twitter.com/yJiFQ5kxYw — Julien Maynard (@JulienMaynard) November 16, 2021

Dubois blessé, Dembélé de retour… Balerdi suspendu, Under incertain !

Par contre, Moussa Dembélé a repris l’entraînement ce mardi 16 novembre. Blessé le 22 septembre, il ne devait reprendre qu’en décembre et a fait son retour de façon en avance, « avec en ligne de mire la réception de Marseille ce dimanche » a affirmé le site officiel lyonnais…

Du côté marseillais, Léo Balerdi sera suspendu suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle. Il existe aussi un doute concernant Cengiz Under, blessé avec sa sélection. En effet, la fédération turque avait annoncé ce mardi dans un communiqué qu’ « à la suite d’examens, une blessure a été détectée au muscle du dos, et il a été déterminé que cette blessure empêcherait le joueur de football de jouer à Gibraltar et au Monténégro » .

🛑 Suite à une accumulation de cartons jaunes, Leo Balerdi 🇦🇷 sera suspendu face à l’OL le 21 novembre.@karimattab1 | #TeamOM #OLOM pic.twitter.com/PYGV8496f0 — Peuple Olympien (@peupleolympien) November 4, 2021

Sampaoli nous montre des vidéos de comment Lyon presse les sorties de balle adverses — Peres

« C’est le genre de coach qui sait évoluer, inventer. J’ai appris à connaître sa méthodologie à Santos mais, ici, j’ai l’impression qu’il s’est réinventé. Ou du moins, il s’est adapté et a progressé. La L1 est différente, plus rapide, les adversaires jouent avec intensité. Ici, on s’entraîne pour contrer les attaquants adverses qui sont rapides, costauds. Ce sont des exercices qu’on ne faisait pas forcément au Brésil. Pour le moment, les résultats sont mitigés. On sort d’une série avec beaucoup de nuls. On a une équipe qui perd peu, mais on doit progresser et chercher les victoires.(…) C’est très intense et le coach l’est aussi. Il crie, il s’agite, il exige le maximum de nous, mais aussi de son staff technique. Il nous sort de notre zone de confort, déteste quand on rate un geste ou une passe. Toutes les séances sont destinées à travailler une séquence de jeu précise ou à contrer notre futur adversaire. Ce n’est jamais pour transpirer tranquillement. Je trouve ça fantastique. Là, tout est déjà pensé pour affronter Lyon. Par exemple, Sampaoli nous montre des vidéos de comment Lyon presse les sorties de balle adverses. En conséquence, on va s’entraîner avec un groupe qui va presser comme l’OL et un autre qui va devoir se sortir de ce pressing. Il nous donne ensuite des instructions sur la façon dont on doit procéder. C’est très intéressant, et utile aussi. » Luan Peres – source : L’Equipe (16/11/2021)