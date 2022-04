Une Bonne nouvelle pour Lyon avant d’affronter l’OM !

Lopes et Ndombélé de retour avant l’OM ! Cinq jours avant l’Olympico, l’entraîneur lyonnais, Peter Bosz, a reçu deux bonnes nouvelles. Anthony Lopes et Tanguy Ndombélé, tous deux blessés à la cuisse gauche respectivement le 10 avril à Strasbourg en Ligue 1 et lors du quart de finale retour de Ligue Europa contre West Ham, le 17 avril, les deux joueurs lyonnais ont fait leur retour à l’entraînement hier matin. Le gardien portugais s’est entraîné avec l’entraîneur des gardiens de l’OL, Rémy Vercoutre, alors que le milieu de terrain international français a lui participé à l’entraînement collectif. A LIRE AUSSI : OM – Lyon : Jour férié, galère et ambiance de feu ! 🛺 👊 𝑯𝒆 𝒊𝒔 𝒃𝒂𝒄𝒌 ! pic.twitter.com/sypLZfS72C — Olympique Lyonnais (@OL) April 26, 2022 Deux retours très importants pour Lyon. Actuel 8ème de Ligue 1 à sept points de la troisième place, le club rhodanien peut encore croire à l’Europe tandis que l’OM, en cas de victoire, pourrait se rapprocher un peu plus d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Une bonne nouvelle pour les lyonnais qui sombrent pourtant de semaines en semaines dans une crise de plus en plus profonde.

On a franchi une situation qui, pour moi, n’est pas acceptable. Si ça doit perdurer, je préfère m’en aller — Aulas

Les supporters ne supportent pas bien cette situation et le font comprendre à travers les matchs et sur les réseaux sociaux. Jean-Michel Aulas semble au bord de la rupture et a même menacé il y a quelques jours de démissionner au micro de Prime Vidéo.

« Je suis vraiment malheureux de voir la réaction de ces quelques supporters qui se sont mis en travers. Karl peut éviter d’avoir cette réaction mais il faut se mettre à sa place car on vit un cauchemar depuis quelque temps à Lyon. Les supporters, en s’en prenant aux joueurs, crée une relation de tension qui devient insupportable. C’est triste cette réaction d’une toute petite partie d’un groupe historique. Karl ne s’est pas rendu compte de ce qu’il a fait. Il faut maintenant gérer la désescalade (…) Merci aux joueurs, au coach et a la quasi-totalité des supporters qui se sont retournés contre cette situation que je ne peux admettre. J’ai passé des heures à m’expliquer hier, les choses ont été dites avec un groupe. Je vais discuter avec l’autre groupe, car je ne peux pas imaginer qu’on prépare Marseille dans ces conditions (…) On a franchi une situation qui, pour moi, n’est pas acceptable. Si ça doit perdurer, je préfère m’en aller. Le foot ce n’est pas ça. Quand on est président depuis 35 ans d’un club qu’on aime avec passion, on ne peut pas rester indemne de ce genre de chose. » Jean-Michel Aulas – Source : Prime Vidéo (23/04/22)