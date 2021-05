Une cible de l’OM ne dit pas non à un départ, le souhait de Lirola connu et un coup de froid dans le dossier Adli… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du samedi 22 mai 2021 !

Mercato : Pisté par l’OM, ce talentueux attaquant italien ne ferme pas la porte à un départ ?

En pleine refonte de l’effectif pour la saison prochaine, les dirigeants marseillais restent attentifs sur chaque poste. Révélation de Sassuolo cette saison, Giacomo Raspadori n’a pas exclu un départ dans les colonnes du Corriere dello Sport…

En avril dernier, le site Calciomercato nous apprenait que l’Olympique de Marseille était intéressé par le profil de Giacomo Raspadori, attaquant de Sassuolo. Agé de 21 ans seulement, Raspadori est lié jusqu’en juin 2024 avec son club. Et un montant inférieur à 15M€ ne serait pas accepté par les dirigeants italiens. De quoi dissuader les finances actuelles de l’OM.

Toutefois le principal intéressé s’est exprimé auprès du journal Il Corriere dello Sport. Et l’attaquant italien ne fermerait pas la porte à un éventuel départ la saison prochaine…

A lire : OM MERCATO : UNE GRANDE MENACE VENUE D’ITALIE POUR MILIK ?

On verra ce qui se passera la saison prochaine – raspadori

« Je suis un joueur de Sassuolo et je donnerai toujours tout, quelle que soit la route que mon destin me réserve. On verra ce qui se passera la saison prochaine » Giacomo Raspadori – source : Il Corriere dello Sport (21/05/2021)

la stat : 6

Giacomo Raspadori a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives cette saison en 28 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot de Sassuolo.

OM Mercato : Le père de Lirola lâche une bombe sur son avenir !

Devenu l’un des tauliers de l’effectif marseillais cette saison, Pol Lirola est également très apprécié des supporters par son intensité dans son jeu. Et son père a affirmé au journal La Provence que Pol ne se voyait qu’à l’OM…

Arrivé l’hiver dernier sous forme de prêt avec option d’achat en provenance de la Fiorentina, les deux clubs auraient convenu d’une somme de 12M€ pour céder Pol Lirola. Alors que les dirigeants de l’OM voudraient acquérir le latéral espagnol pour un montant moindre, le père du principal intéressé s’est entretenu avec le quotidien La Provence. Et ce dernier l’assure : Pol Lirola veut continuer à l’OM la saison prochaine. Quoiqu’il arrive.

il ne veut entendre parler que de l’OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina – miquel lirola

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Lirola, si la Fiorentina négociait à la hausse, cela n’aurait rien de choquant ! »

Le quotidien nous apprend également que la Fiorentina ne serait disposée à céder son joueur une fois avoir trouvé son remplaçant. Enfin, Lirola serait dans le viseur de clubs anglais et italiens, sans pour autant que leurs identités ne soient connues.

« Pol ne pense qu’à une chose, que les clubs s’entendent sur le transfert et qu’il puisse continuer à l’Olympique. Il a d’autres options mais il ne veut entendre parler que de l’OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina » Miquel Lirola – source : La Provence (22/05/2021)

Mercato OM : Une terrible nouvelle à venir dans le dossier Adli ?

Tandis que l’Olympique de Marseille avait dans le viseur l’attaquant du TFC Amine Adli, ce dernier a exprimé son envie de rester au club hier soir au micro de BEin Sports…

Véritable révélation du Toulouse Football Club cette saison, Amine Adli a conclu son exercice en Ligue 2 avec 8 buts et 7 passes décisives. De quoi attirer les convoitises de grands clubs français, tel que l’Olympique de Marseille. Courtisé également par le Bayer Leverkusen et le Milan AC, Amine Adli a été interviewé hier soir après son barrage remporté face à Grenoble pour monter en Ligue 1. Et le joueur offensif a quelque peu refroidi les ardeurs marseillaises sur ce dossier…

J’espère monter mon club en Ligue 1 et si possible découvrir l’élite avec — ADLI

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un accord avec Adli ? mais…

« Je suis sous contrat avec Toulouse. On a une montée à aller chercher et après on verra bien. J’espère monter mon club en Ligue 1 et si possible découvrir l’élite avec, et on verra bien. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Mes agents travaillent sur ça. Il y a un mercato cet été. Je suis à un an de la fin de mon contrat on va discuter » Amine Adli – source : BEin Sports (21/05/2021)