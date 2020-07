Une cible en PL pour 1M€, Aulas vs Eyraud, les investisseurs aux côtés d’Ajroudi… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi : Veltman signe en Angleterre pour 1M€, Aulas vs Eyraud et qui sont les investisseurs aux côtés d’Ajroudi.

Mercato concurrent OM : Un joueur ciblé signe en Premier League pour 1M€!

Alors que l’Olympique de Marseille a conclu le recrutement de Leonardo Balerdi. Le club marseillais avait d’autres joueurs dans le viseur. Joel Veltman, dont le nom a souvent été associé à l’OM, s’est engagé avec le club anglais de Brighton.

Le défenseur néerlandais, Joel Veltman (28 ans), s’est engagé avec le club anglais de Brighton, mercredi. Son nom était évoqué du côté de l’OM. L’international néerlandais a été retenu cette saison suite au départ de Matthijs de Ligt vers la Juventus Turin. Avec 19 apparitions en championnat, Veltman faisait partie des cadres de l’effectif d’Erik ten Hag.

1 million d’euros déboursé par Brighton

Joël Veltman a tourné une page de 18 ans avec l’Ajax Amsterdam en s’engageant avec le club anglais de Brighton, 15e de Premier League. Le transfert a été officialisé par les Seagulls et le club néerlandais, mercredi. Il était sous contrat jusqu’en 2021 avec l’Ajax mais disposait d’une clause libératoire.

✍️ Albion have today completed the signing of defender Joel Veltman from @AFCAjax!#BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 29, 2020

Ligue 1 : Apaisement entre Lyon et le PSG… Aulas vise l’OM d’Eyraud ?

Avant de jouer cette (dernière) finale de Coupe de la Ligue, l’ambiance semble apaisée entre le PSG et Lyon. Les deux clubs se seraient trouvé un ennemi commun selon le journal le Parisien; la LFP et son directeur exécutif Didier Quillot. L’arrêt de la saison et l’attribution des droits à Mediapro plutôt qu’à beIN Sports seraient les principales raisons de cette inimitié. De plus, le président Aulas accuserait le président de la Ligue de favoriser l’OM…

Aulas et Eyraud ne se supportent pas ?

Selon le Parisien, Jean Michel Aulas « ne supporte pas » Jacques-Henri Eyraud, « qui le lui rend bien ». Des passes d’armes entre les deux présidents ont eu lieu lors du confinement après la sortie médiatique de JMA demandant une saison blanche. Depuis la tension est palpable entre les deux hommes, des prises de becs ont eu lieu lors de réunions. Aulas semble donc avoir oublié tous ses griefs envers le PSG et se rapproche de Nasser Al-Khelaïfi…

Vente OM : On en sait plus sur les investisseurs (très variés) d’Ajroudi ?

Lors d’un entretien accordé au site Capital.fr et publié mercredi, Marc Deschenaux, avocat du cabinet Greenberg, Hornblower, Deschenaux & Partners, l’une des deux structures chargées de mener le rachat du club a confirmé avoir déposé une offre ferme valable 10 jours. Il a donné des détails de cette offre : “Nous serons prêts à payer ce qu’il faut pour que la transaction se fasse” Que ça soit 300, 500 ou 700 millions d’euros, le montant n’a pas d’importance, nous voulons seulement que le prix soit justifié et ne pas surpayer un club qui semble avoir de grandes difficultés (…) Je ne peux pas vous en parler, mais la partie adverse comprendra”.

Projet Ajroudi, des investisseurs originaires du Bahreïn, des Emirats Arabes Unis ou encore d’Israël

Selon la Provence, le juriste Marc Deschenaux a transmis une offre ferme et officielle. L’homme de confiance d’Ajroudi tente de rassurer tout le monde sur les capacités financières de son client. De plus le quotidien local affirme que« ce dernier a bouclé son tour de table. Selon certaines indiscrétions, y figureraient à ses côtés des investisseurs originaires du Bahreïn, des Emirats Arabes Unis ou encore d’Israël ». A suivre…