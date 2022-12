Une nouvelle piste en défense, le casse tête de Tudor et un calendrier chargé… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Bartosz Bereszynski nouvelle cible de l’OM ? Tudor va devoir changer son onze face au TFC et les matches vont s’enchainer en 2023 !

La rumeur Bartosz Bereszynski

Alors que l’OM possède un titulaire au poste, à savoir Jonathan Clauss, et un remplaçant Issa Kaboré (même si ce dernier n’est que prêté avec une grosse OA), le board marseillais serait intéressé par un international polonais qui a disputé la Coupe du Monde au Qatar. En effet, selon Tuttomercatoweb, Bartosz Bereszynski est pisté par l’Olympique de Marseille mais aussi par Lyon et le Torino. Le latéral droit de 30 ans est sous contrat jusqu’en 2025 avec la Sampdoria de Gênes. Ce dernier a participé à 14 matches de Serie A cette saison, son club ne s’opposera pas à un départ en cas d’offre ou d’un échange de joueur. Une piste qui semble surprenante vu le profil du joueur, même si ce dernier peut aussi évoluer en défense centrale, ou comme latéral gauche.

TMW – Bartosz Bereszynski idea del Torino e non solo: sondaggi di Marsiglia e Lione https://t.co/B6X88NI6ZE — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) December 12, 2022

On doit se poser des réflexions sur les joueurs qui ont moins d’utilisation

« On doit se poser des réflexions sur les joueurs qui ont moins d’utilisation. Les deux cas (ceux de Suarez et de Touré, ndlr) sont des cas peut-être similaires. Ce sont des investissements pour le club. Sans la participation européenne, on va jouer, ça dépend de la Coupe, qui est un objectif, un match par semaine. Cela conditionne la fin de la saison. Naturellement, l’espace dans l’équipe va se réduire. On a du temps pour planifier sur les cas individuels de Touré et Suarez. On doit avoir la bonne réflexion. La question naturelle, on va en parler en interne. On va les laisser souffler la semaine prochaine et après Javier Ribalata, David Friio et moi, discuterons. On doit créer de la valeur. Pour Luis Suarez, il y a une chose importante. C’est comment Dieng est revenu dans l’équipe. Le coach prend ses décisions. Le retour de Dieng a mis en difficulté le retour de Luis Suarez ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

Tudor va devoir changer son onze !

Pour ce match de reprise au stade Vélodrome, Igor Tudor va devoir faire avec plusieurs absents. Déjà les deux internationaux et indéboulonnables titulaires de la première partie de saison Veretout et Guendouzi seront en vacances et donc indisponibles pour ce match. De plus, Amine Harit s’est fait opérer du genou et ne devrait pas rejouer cette saison, Gerson reste en instance de départ, Luis Suarez va être prêté à Alméria. Enfin, Léonardo Balerdi pourrait quitter Marseille. Tudor va donc débuter cette seconde partie de saison avec au moins 4 joueurs en moins, au pire 6. Le coach olympien aura donc au moins 3 habituels titulaires absents, quatre si Balerdi n’est pas là, mais dans ce cas Gigot (ou Kolasinac) sera aligné. Par contre au milieu, l’absence des internationaux français pourrait donner du temps de jeu à Pape Gueye qui sera disponible après son retour de sélection. Devant, Payet et Under pourraient débuter cette rencontre.

Le onze probable face au TFC

Lopez

Mbemba Bailly Balerdi (ou Gigot/Kolasinac)

Clauss Rongier Gueye Tavares

Under Payet

Sanchez

Guendouzi et Veretout absents face à Toulouse

La Coupe du Monde n’est pas terminée ! Ce mardi, l’Argentine affrontera la Croatie pour la première demi-finale. Mercredi, ce sera au tour de l’Equipe de France de jouer face au Maroc qui s’est hissé dans le dernier carré. Cette rencontre va fortement impacter l’Olympique de Marseille ! En effet, comme le confirme le journal L’Equipe ce lundi soir, l’Olympique de Marseille sera privée de deux de ses joueurs titulaires au milieu de terrain : Mattéo Guendouzi ainsi que Jordan Veretout. Les deux joueurs étant encore à la Coupe du Monde, ils devraient toujours être en vacance lors de la reprise.

« Tout comme le PSG, l’OM et l’OL devraient se présenter amoindris lors de la 16e journée de Ligue 1. Les Marseillais devraient ainsi être privés de Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, deux titulaires au milieu de terrain, pour la réception de Toulouse le 29 décembre. Dans le même temps, les Toulousains devraient eux faire sans Zakaria Aboukhlal, lui aussi titulaire depuis le début de la saison. » Source : L’Equipe (12/12/22)

Les joueurs qualifiés en demi-finales de la Coupe du monde et qui devraient manquer la reprise de la Ligue 1 https://t.co/jX7H6Zp0OC pic.twitter.com/mCmhKq6BbO — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 12, 2022

Le calendrier de reprise va être chargé !

L’entraînement a déjà repris pour les Marseillais qui sont de retour de Marbella où ils étaient en stage. Pour la reprise officielle des matchs, ça se fera dès le 29 décembre avec la réception de Toulouse et un déplacement à Montpellier le 2 janvier. Ensuite, les Olympiens joueront leur premier match de Coupe de France face à Hyères le 7 janvier. Quatre jours plus tard soit le 11 janvier, Igor Tudor et ses joueurs enchaîneront avec un nouveau déplacement à Troyes. Un sacré calendrier pour les Marseillais à la reprise !

La calendrier chargé des Marseillais

29 décembre : OM – Toulouse (L1)

– Toulouse (L1) 2 janvier : Hyères – OM (CdF)

(CdF) 7 janvier : Montpellier – OM (L1)

(L1) 11 janvier : Troyes – OM (L1)

L’objectif est de bien repréparer l’équipe pour la seconde partie du championnat, qui va être longue — Spignoli

Si certains ne sont pas encore revenus comme Guendouzi et Veretout, d’autres sont au travail depuis quelques jours avec le préparateur physique et le staff. Carlo Spignoli s’est exprimé dans un entretien accordé à La Provence à ce sujet. Ce dernier explique qu’il faudra repréparer les joueurs pour la seconde partie de la saison qui arrive vite. Pour rappel, le 29 décembre prochain, les Marseillais affronteront Toulouse pour la reprise de la Ligue 1 !

« C’est inhabituel pour nous et pour toutes les équipes de Ligue 1. Normalement, il y a deux semaines à Noël avec tous les joueurs en vacances. Là, nous avons un groupe restreint avec encore des joueurs en vacances post-Mondial (Bamba Dieng, Pape Gueye et Simon Ngapandouetnbu sont attendus mercredi, NDLR) ou sollicités pour la coupe du monde (Matteo Guendouzi et Jordan Vérétout). L’objectif est de bien repréparer l’équipe pour la seconde partie du championnat, qui va être longue, remettre au niveau les joueurs en fonction de la première partie de saison effectuée, en fonction de leur temps de jeu, de leur participation ou non aux matches internationaux ou à la coupe du monde. Nous les avons récupérés dans un bon état physique et mental. Le programme avait bien été effectué. C’est la raison pour laquelle nous avons pu débuter un travail plus spécifique très rapidement » Carlo Spignoli – Source : La Provence (12/12/22)