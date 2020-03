Une nouvelle solution (très complexe) pour sauver la saison proposée !

Dans les colonnes du journal L’Equipe ce mardi le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère a proposé une nouvelle solution particulièrement complexe pour tenter de sauver la saison en cours de Ligue 1.

Le dirigeant du club niçois Jean-Pierre Rivère a proposé une nouvelle solution pour tenter de sauver la saison de Ligue 1 si la crise sanitaire du Coronavirus devait perdurer. Celle-ci bouleverserait le calendrier des trois prochaines saisons :

une alternative si la pandémie se prolonge – RIVIERE

« Elle est très complexe à mettre en oeuvre. Ce n’est pas la meilleure mais ce doit être une alternative si la pandémie se prolonge. Bien sûr qu’on souhaite tous finir la saison le plus vite possible, mais si on ne peut pas ? Au-delà de l’année en cours, essayons de donner une cohérence aux trois saisons à venir. En 2022, la Coupe du monde au Qatar se déroule du 21 novembre au 18 décembre. Mon idée a pour objectif de s’adapter à cette compétition décalée, et à l’inconnu d’aujourd’hui. Nous pouvons prendre tout notre temps pour finir la saison actuelle en octobre ou novembre, et on démarre la saison prochaine en février. On peut intégrer l’Euro en juin et nous finissons fin octobre. En 2022, on fait une petite trêve en août et le même déroulement avec la Coupe du monde dans la foulée » (…) Jean-Pierre Rivère – Source L’Equipe

Le mercato va être compliqué, peut-être atone

« Si on finit nos matches rapidement, on va toucher nos droits télé, mais est-ce raisonnable ? Le mercato va être compliqué, peut-être atone. On va attaquer la saison suivante très vite, alors que la priorité de nos partenaires, de nos supporters, sera de retrouver du souffle dans leur entreprise. Je pense qu’on va aussi avoir des difficultés dans ce schéma. Alors que si les nouveaux abonnements sont sollicités pour le mois de février prochain, j’espère que tout le monde aura eu le temps d’assainir sa situation et le mercato se passerait pendant la trêve hivernale.. » Jean-Pierre Rivère – Source L’Equipe