Une offre de 10M€ pour un latéral droit ? Mercato : 6 noms pour le joker, un minot prêté à l’étranger 3 infos OM du jours

Mercato : 6 noms pour le joker (latéral doit)

Le mercato s’est encore joué dans les derniers jours. Alors que l’OM n’a pas trouvé de latéral droit pour compenser le départ de Bouna Sarr, il reste la solution du recrutement d’un joker en France…

L’OM a réussi à se faire prêter Michael Cuisance en provenance du Bayern (dans le deal avec le départ de Sarr) afin de compenser numériquement le départ de Maxime Lopez. Par contre, le poste de latéral droit reste vacant avec un seul spécialiste du poste ; Hiroki Sakai. L’OM envisage donc de recruter un joker à ce poste, mais il doit venir de Ligue 1 ou Ligue 2 et ne pourra pas participer à la phase de poule de Ligue des Champions. En effet, l’OM a remis sa liste hier soir, date limite de l’inscription des joueurs pour cette compétition.

Centonze, Lala, Sidibé Amian…

Dans cette optique, l’Équipe propose six joueurs correspondants au profil recherché, dont certains ont été sondés par l’OM. Il y a déjà trois profils étudiés par le club olympiens : Fabien Centonze (Metz), Kenny Lala (Strasbourg) et Thomas Foket (Reims). Le quotidien sportif rajoute Djibril Sidibé (Monaco) qui aurait été proposé à l’OM. De plus, l’Equipe propose les profils de Dennis Appiah (Nantes) et de Kelvin Amian (TFC).

Si Kenny Lala semble intéressé, d’autant que le joueur ne dispose que d’un contrat jusqu’en 2021, Villas-Boas aurait écarté cette option. Centonze et Foket ne seraient pas disponibles, et l’OM n’aurait pas répondu à l’option Sidibé qui dispose d’un gros salaire à Monaco. Le challenge semble complexe pour l’OM qui a encore une fois raté sa fin de mercato…

Mercato : L’OM fait une offre et se fait recaler par un club de Ligue 1?

Toujours en quête d’un latéral droit pour remplacer Bouna Sarr, l’OM aurait proposé 10 millions d’euros, refusés par Lorient pour Houboulang Mendes.

Avec l’échec du dossier Maelhe, l’Olympique de Marseille se serait penché sur Djbril Sidibé et Kenny Lala. Ouest France nous informe cependant que la direction marseillaise a songé à un autre joueur évoluant en Ligue 1.

Dans l’obligation de recruter en France pour le joker, l’OM aurait proposé 10 millions d’euros à Lorient afin de faire signer le latéral droit, Houboulang Mendes. Le club breton a refusé cette offre, voulant conserver leur joueur. En conférence de presse ce mercredi, André Villas-Boas a clairement émis l’hypothèse de ne recruter personne à ce poste.

Yuto peut jouer à droite — AVB

« On ne va pas se précipiter sur le prochain choix. Moi et Pablo on a plusieurs discussions pour connaître le meilleur chemin pour la suite. Peut-être que c’est de ne rien faire et prendre le risque et aller jusqu’en janvier. Yuto peut jouer à droite. On cherche aussi des solutions dans différents systèmes. Ce sont des choses à évaluer on ne va pas se précipiter. On est content du mercato qu’on a fait »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (07/10/20)

Mercato [OFFICIEL] : Un nouveau minot prêté par l’OM !

Comme annoncé dans la presse depuis quelques heures, Ahmadou Dia est prêté par l’Olympique de Marseille pour le reste de la saison, sans option d’achat.

Ahmadou Dia, absent du groupe d’AVB depuis plusieurs matchs est prêté par l’OM en D2 néerlandaise. Le gardien formé au club y passera une saison, sans option d’achat. Récemment, c’est Simon Ngapandouetnbu qui lui est passé devant dans la hierarchie.