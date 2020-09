Une porte de sortie pour Strootman? Nouveau protocole COVID-19 et des nouvelles de Mandanda… Les 3 infos OM de ce 05/09 !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM qui ont fait l’actualité du jour. Au menu ce samedi : Une porte de sortie pour Strootman? Nouveau protocole COVID-19 et des nouvelles de Mandanda…

Mercato OM : Une porte de sortie pour Kevin Strootman?

La presse turc affirmait ce vendredi que Kevin Strootman avait été proposé à Galatasaray… Le milieu néerlandais ferait partie de la liste d’indésirables à l’Olympique de Marseille.

Arrivé sous l’ère Rudi Garcia, Kevin Strootman n’a pas vraiment convaincu sous le maillot de l’Olympique de Marseille. L’ancien milieu de terrain de l’AS Roma ferait donc partie d’une liste d’indésirables dans le club marseillais avec Rocchia, Mitroglou, Germain et Lopez…

L’OM aurait d’ailleurs tenté de lui trouver une porte de sortie à en croire les informations de TRT Spor. Galatasaray aurait été contacté afin de faire signer le Néerlandais. A 30 ans, Strootman est dans une impasse à l’OM et s’est fait dépasser dans la hiérarchie par Valentin Rongier, arrivé la saison dernière en provenance du FC Nantes.

un apport balle au pied toujours aussi limité

L’ancien canari n’étant pas à 100% a donc cédé sa place dans le onze titulaire de Villas-Boas face à Brest. Voici la note que notre journaliste Mourad Aerts lui a donné pour sa prestation lors de cette rencontre.

K. Strootman : 5,5/10

Toujours le même travailleur laborieux…Bien présent physiquement dans son style caractéristique de castagneur avec un apport balle au pied toujours aussi limité. On pourrait résumer son match de la sorte : 3 tacles, 3 dégagements mais une seule passe longue réussie (sur 4 tentées). Et aussi 3 fautes commisses, forcément. Pas grand chose à rajouter.

Marsilya forması giyen Kevin Strootman, Galatasaray’a önerildi. (TRT SPOR) pic.twitter.com/DucvBLA7YO — Fanatik (@fanatikcomtr) September 4, 2020

Ligue 1 : Soulagement pour PSG-OM avec le nouveau protocole COVID-19?

La Ligue a publié un nouveau protocole concernant le coronavirus… Grâce à ce dernier, la rencontre PSG-OM ne serait plus menacée !

Ces derniers jours, les cas de COVID-19 au sein de l’effectif du PSG ont fait peur aux supporters marseillais… La rencontre entre l’OM et les Parisiens risquait d’être reportée à une date ultérieure au 13 septembre.

20 joueurs (dont un gardien) sur un effectif de 30 testés négatifs

Didier Quillot, directeur général de la LFP avait, ces derniers jours, affirmait qu’il souhaitait assouplir les règles pour éviter l’accumulation des reports de match. Ce vendredi, la Ligue a publié un communiqué, expliquant que le protocole médical lié au COVID-19 avait subi des aménagements.

« Ce nouveau protocole, élaboré en lien avec les pouvoirs publics, précise notamment que les matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT seront maintenus tant que 20 joueurs (dont un gardien) sur un effectif de 30 seront testés négatifs. Communiqué aux clubs ce vendredi 4 septembre, ce nouveau protocole s’applique dès ce jour.En conséquence, la Commission des Compétitions de la LFP a demandé aux clubs de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT leur liste de 30 joueurs »

Source : LFP

🚨 Le Conseil d’Administration de la @LFPfr a procédé à des aménagements au protocole médical des compétitions de @Ligue1UberEats.https://t.co/BVbpW7mbQl — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 4, 2020

OM : Deschamps donne des nouvelles de Mandanda !

Steve Mandanda a été écarté du groupe de l’Equipe de France après un test positif au COVID-19. Le sélectionneur a tenu à rassurer sur son état de santé.

Testé positif une nouvelle fois au COVID-19, Steve Mandanda a été contraint de quitter le rassemblement de l’Equipe de France.

CE QUI SE DIT, le vrai du faux, je ne vais pas aller sur ce terrain-là… — DESCHAMPS

Une décision qui a fortement énervé le clan marseillais mais la FFF a publié un communiqué, affirmant que l’OM n’avait rien à se reprocher afin de calmer les tensions. Didier Deschamps s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet en conférence de presse.

« Je n’ai aucune compétence dans le domaine médical, je ne vais pas m’aventurer à donner des explications dans un domaine que je ne maîtrise pas. La Fédération a fait un communiqué avec les éléments suffisants et nécessaires. Steve a été testé positif en PCR ce mercredi. Le test de contrôle jeudi a aussi été positif et donc une décision a été prise. Il n’y a pas de risque à prendre, je tiens à rassurer sa famille et ses amis, il est arrivé en bonne santé et est reparti en bonne santé. Entre ce qui peut se dire, le vrai du faux, je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que je n’ai pas la compétence. Dans certaines situations, il vaut mieux la fermer, donc je la ferme. »

Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (4/09/2020)