Une première offre (assez basse) pour Gerson, l’agacement d’Alexis Sanchez et le mea-culpa de Tudor… Les 3 infos OM de vendredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : une première offre pour Gerson, l’agacement d’Alexis Sanchez et l’évolution de Payet…

Mercato OM : Une première offre (assez basse) pour Gerson ?

Le mercato hivernal pourrait de nouveau être agité du côté de l’Olympique de Marseille dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Le cas Gerson pourrait notamment animer cette période des transferts.

Le cas Gerson pourrait animer le prochain mercato hivernal. Il y a quelques jours, le père et agent du joueur avait clairement indiqué que le milieu de terrain brésilien quitterait l’OM en janvier si sa situation n’évoluait pas d’ici la « Je ne peux pas cacher que nous sommes en colère. Cet entraîneur nous empêche de rêver à une place avec le Brésil pour la coupe du monde. On va aller voir ailleurs, c’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Plusieurs clubs se sont déjà manifestés », a ainsi déclaré Marcao au journal l’Equipe

Une offre de 12-15M€ pour Gerson ?

Selon les informations des médias Calciomercato et Fichajes.net, le FC Séville de Jorge Sampaoli serait déjà sur le coup pour rapatrier Gerson. Le club andalou devrait formuler une proposition entre 12 et 15 millions d’euros rapporte le site espagnol qui précise que l’OM pourrait céder son joueur contre un chèque de 18 M€. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain brésilien avait été recruté la saison dernière pour plus de 20 M€.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Il faut vite arrêter la casse avec Bailly »

OM : Alexis Sanchez commence à en avoir marre !

Arrivé cet été à l’OM, Alexis Sanchez commence à se poser des questions et à ressentir une certaine lassitude de devoir évoluer seul en pointe de de l’attaque, isolé.

La défaite et l’élimination de toute compétition européenne dans les dernières secondes du match face à Tottenham mardi soir en Ligue des Champions a laissé des traces. Ce fiasco aura de grosses conséquences sur la suite de la saison de l’OM, notamment sur le plan financier mais peut être aussi sur l’avenir d’Igor Tudor qui va jouer gros sur les deux prochains matchs face à Lyon et Monaco.

Sanchez frustré d’être esseulé

Pablo Longoria pourrait de son côté profiter du mercato hivernal pour tenter d’améliorer le groupe olympien sur la seconde partie de saison. Un attaquant pourrait ainsi venir épauler Alexis Sanchez, d’autant que Luis Suarez n’a pas convaincu. Selon les informations de RMC Sport, l’international Chilien commence d’ailleurs à ressentir une « certaine frustration » d’être systématiquement esseulé en attaque à un poste où il ne peut exprimer tout son potentiel. Un problème de plus que va devoir gérer le duo Tudor-Longoria dans les semaines à venir.

A LIRE AUSSI : OM : La grosse mise en garde de Di Meco aux joueurs et Tudor avant Lyon

OM – Tudor : « J’ai fait une erreur ! «

L’Olympique de Marseille reçoit l’Olympique Lyonnais ce dimanche à l’occasion du match de clôture de la 14e journée de Ligue 1 (20h45). Avant ce choc, Igor Tudor était en conférence presse ce vendredi. l’entraineur de l’OM a avoué s’être trompé sur ses changement lors du match face à Tottenham et regrette de ne pas avoir fait joué Dimitri Payet

A lire aussi : OM – Lyon (arbitrage): « Dans la désignation de Letexier, pour moi, il y a un problème ! «

« Je pense que j’ai fait une erreur, je pense que Payet aurait dû jouer au moins un quart d’heure. C’est le travail d’un coach, on fait tous des erreurs. Clauss aussi aurait dû rester sur le terrain, il aurait pu marquer. Il faut que je fasse mon autocritique. Mettre Suarez à la place de Payet, j’aurais pu faire un changement différent. En ce qui concerne Alexis, il peut jouer partout. En pointe ou derrière l’attaquant. Ca dépend aussi de qui joue sur le terrain. Il faut penser aussi aux joueurs qui sont en mesure de marquer. Il faut peut-être que j’accepte de perdre sur la qualité du jeu mais gagner sur la capacité à marquer des buts. » Igor Tudor – Source Conférence de presse 04/11/2022)

OM – Payet : « J’aurai pété les plombs »

Au cours d’un entretien accordé à Prime Video l’attaquant de l’OM Dimitri Payet a évoqué son parcours de joueur professionnel. Il estime avoir beaucoup changé et avoir une bien meilleur mentalité aujourd’hui qu’au début de sa carrière.

Après une saison particulièrement réussi sous les ordre de Sampaoli, Dimitri Payet se retrouve remplaçant cette saison avec Igor Tudor. A 35 ans le meneur de jeu olympien prends les choses avec une certaine philosophie. Au cours d’un entretien accordé à Prime Video il explique qu’il n’aurait pas vraiment réagit pareil au début de sa carrière face à un tel déclassement…

Si tu ne rentres pas c’est qu’on peut faire sans toi — Payet

« Ma plus grande réussite ? L’homme que je suis devenu. Il y a le côté football, mais aussi aussi ce que j’ai construit en dehors, notamment ma vie de famille. Le fait d’avoir été décoré il n’y a pas longtemps, je revois mon parcours de jeune gamin né à la réunion, je me dis c’est beau ce que tu as fais au de la du foot. Qu’est ce que je changerai ? J’aurai aimé prendre les choses comme je les prend maintenant mais à 20 ans. Si tu m ‘avais dis à l’époque que je ne jouerai pas certains matchs, que je ne rentrerai même pas en cours de jeu j’aurai pété les plombs il y a encore quelques années. Aujourd’hui je me dis si tu ne rentres pas c’est qu’on peut faire sans toi, donc travailles ! » Dimitri Payet – Source : Prime Video (03/11/2022)

A LIRE AUSSI : Elimination en Coupe d’Europe : QUELLES CONSÉQUENCES pour TUDOR, le mercato, et les finances de l’OM ?