Une priorité du mercato pour 0€, Longoria relance le dossier Saliba et un Lillois plutôt que Kamara… Les 3 infos OM de ce lundi !

Football Club de Marseille vous propose chaque soir les 3 infos OM du jour ! Au menu ce lundi : Une priorité du mercato pour 0€, Longoria relance le dossier Saliba et un Lillois plutôt que Kamara.

Mercato OM : L’une des priorités de Longoria et Sampaoli pour 0€?

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à trouver un accord avec Valence pour Daniel Wass. L’international danois est resté en Liga cette saison. Le média Todofichajes croit cependant savoir qu’il ne souhaite pas prolonger son contrat et pense à l’OM !

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille a été de grande qualité avec une dizaine de recrues, une restructuration de l’effectif et surtout des réussites comme William Saliba, Mattéo Guendouzi ou encore Cengiz Ünder.

Malgré tout, cet effectif est jeune et manque un peu d’expérience, notamment dans l’entre-jeu. A droite, Pol Lirola est la seule vraie alternative pour Sampaoli. Rongier dépanne à ce poste mais il faudrait une solution plus viable pour le coach argentin.

Wass veut venir à l’OM?

Avant que l’Espagnol ne débarque, le président Longoria avait songé à Daniel Wass. L’international danois est actuellement sous contrat avec Valence jusqu’en juin prochain. Des discussions pour sa venue ont eu lieu mais n’ont pas abouti.

Le média espagnol Todofichajes nous informe que Daniel Wass a pris une décision concernant son avenir. En effet, avec mois d’un an de contrat, il souhaiterait rejoindre un club librement dès l’été prochain. L’OM reste évidemment une solution pour lui qui a été longuement en discussions avec Longoria.

Reste à voir si le président espagnol voit d’un bon oeil l’arrivée du latéral droit qui peut également évoluer au milieu de terrain. Le très polyvalent Wass pourrait rendre de grands services à l’OM, surtout si Boubacar Kamara quitte le club cet été et si l’OM parvient à se qualifier pour la Ligue des Champions.

J’aime beaucoup ce joueur, il est toujours au devoir, dans l’état d’esprit et il est capable de jouer à tous les postes — De Bono

En juillet dernier, notre consultant Jean-Charles De Bono était plus que favorable à l’idée de voir Daniel Wass venir à l’Olympique de Marseille.

« Wass? Même si Lirola vient, il est capable de jouer de partout lui ! Attention à Wass. Il va venir sur la pointe des pieds mais qui est capable de prendre la place de tout le monde. Si ce joueur venait, ce serait une très bonne acquisition. Il est capable de suppléer beaucoup de joueurs, il a de l’activité, de l’expérience. Il a de qualité au niveau de ses centres, de ses passes… Sa participation au jeu. J’aime beaucoup ce joueur, il est toujours au devoir, dans l’état d’esprit et il est capable de jouer à tous les postes ! A gauche, à droite, dans le milieu de terrain… Il est vraiment très polyvalent. Il a de l’expérience, il sait se gérer sur un terrain. Il a une faculté bien entrer dans les contres. Il est international, on a pu le voir à l’Euro avec le Danemark. Il ne parle pas beaucoup mais il agit ! J’ai l’impression que le joueur lui-même a envie de venir. Il connait la Ligue 1, il connaît la ferveur du Vélodrome. Je pense qu’il arriverait à le gérer assez facilement. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)

Mercato : L’OM lance la complexe opération Saliba ?

C’est clairement une des satisfactions du mercato estival de l’OM, l’ancien de l’ASSE et de l’OGC Nice William Saliba s’est imposé comme un homme fort de la défense de Jorge Sampaoli. Reste que le solide défenseur de 20 ans est prêté sans option d’achat par Arsenal…

William Saliba est prêté par les Gunners jusqu’en juin 2022 à l’OM. Aucune option d’achat n’a été intégré dans le deal mais malgré tout Pablo Longoria aimerait conserver l’ancien de l’ASSE. Selon les informations du spécialiste mercato Ekrem Konur, le club olympien devrait prochainement ouvrir des discussions avec Arsenal avec qui il dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024. Les négociations n’annoncent complexes car le club anglais avait dû débourser un montant de 30 millions d’euros en 2019 pour le faire venir en provenance de Saint-Etienne. Reste à savoir ce que Mikel Arteta, l’entraîneur des Gunners, compte faire de lui ? L’ancien adjoint de Pep Guardiola ne l’a jamais utilisé…

Des discussions avec Arsenal vont bientôt commencer — Konur

« L’Olympique de Marseille souhaite conserver définitivement William Saliba dans l’équipe. Des discussions avec Arsenal vont bientôt commencer. »Ekrem Konur – source : Twitter (15/11/2021)

Mattéo Guendouzi, lui aussi auteur de superbes performances sous le maillot de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, espère jouer encore des années avec son coéquipier. En espérant que ce soit avec le club marseillais et non avec Arsenal, l’ancienne écurie des deux recrues olympiennes.

Avec le ballon, ou sans, il nous aide beaucoup — Guendouzi

« C’est un excellent joueur, il est très jeune, il ne faut pas l’oublier. C’est un 2001 et ce qu’il fait, je trouve que c’est extraordinaire. Avec le ballon, ou sans, il nous aide beaucoup. C’est une très bonne recrue pour le club et j’espère que je vais continuer à jouer avec lui de nombreuses années. » Mattéo Guendouzi – Source: La Provence (01/11/21)

Le journal L’Equipe a consacré un article à son sujet ce dimanche… Avec quelques déclarations de coachs qui l’ont connu. Adrian Ursea, ancien entraîneur de l’OGC Nice où Saliba a passé quelques mois la saison dernière, s’est exprimé à son sujet et n’a été avare en compliments.

Saliba est en train de se mettre sur une planète

« Il est en train de se mettre sur une autre planète… C’est énorme. Son calme contre Paris, par exemple, sa feinte de passe avec sa sortie de balle en fixant Mbappé, Di Maria et Verratti, je crois…. Je suis amoureux de ce type de défenseur central. Quand il est arrivé chez nous, il sortait quasiment d’une année d’inactivité. On a pris de bonnes informations, on était sûrs d’avoir quelqu’un de très fort, mais on voulait voir ce que ça allait donner. Lors du premier match avec nous, à Brest, il est qualifié deux heures avant la rencontre et on a senti la défense stabilisée avec lui. Un gamin de 19 ans qui débarque dans une situation difficile, et là, calme, posé, il fait son boulot. » Adrian Ursea – Source : L’Equipe (31/10/21)

Mercato OM : Plutôt un milieu du LOSC que Kamara pour Milan ?

Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM, ce dernier se termine en juin prochain. Le minot est suivi par plusieurs clubs italiens dont le Milan AC, cependant Jorge Mendes pourrait y placer un autre milieu de terrain…

Selon le journaliste Rudy Galetti (Sportitalia), Milan discute avec Jorge pour prolonger le contrat de Leao. L’attaquant portugais a signé un contrat de cinq ans en 2019, et la direction veut anticiper pour ne plus voir des joueurs partir libre. Concernant le renouvellement de Leao il précise que l’agent a aussi proposé plusieurs profils de milieu de terrain : « Jorge Mendes a proposé Renato Sanches , Vitinha et Palhinha dans les discussions avec Milan dans le cadre de la prolongation du contrat de l’attaquant… »

De plus le journaliste a expliqué concernant Kamara : « l’accord verbal avec Milan est mis en péril par plusieurs équipes qui tentent de s’intégrer dans le dossier. Seule une éventuelle signature d’un précontrat (démarrant en février prochain) pourrait permettre de contrer les assauts d’autres grands noms. »

🚨📲 #Kamara, l’accordo verbale con il #Milan è messo a rischio da diverse squadre che stanno provando ad inserirsi. ✍️ Solo un’eventuale firma su un pre-contratto (a partire dal prossimo febbraio) potrebbe consentire ai 🔴⚫ di blindare il 🇫🇷 dagli assalti di altre big. 🐓⚽ — Rudy Galetti (@RudyGaletti) November 13, 2021



Samir Nasri avait fait le choix de prolonger son contrat avec l’OM avant de rejoindre Arsenal, afin que son club formateur puisse toucher une indemnité de transfert de 16 millions d’euros en 2008. Alors que Kamara se retrouve dans une similaire, le petit prince de Marseille a donné un conseil au milieu de terrain natif de la Soude, sur notre plateau de Débat Foot Marseille :

Je conseillerais à Kamara de prolonger — Nasri

« Je conseillerais à Kamara de prolonger. Tu seras plus mis en avant que dans une club du milieu de tableau en PL. Et c’est ton club, il y a un bon projet. T’as la vingtaine, de l’argent tu vas en gagner dans ta carrière. » Samir Nasri – Source: FCM (25/10/21)