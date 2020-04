Une vente OM prévue? Une grosse offre pour Kamara, les abonnés remboursés via des avoirs… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos de la journée ! Aujourd’hui au menu Vente OM, Kamara dans le viseur de City et les billets des abonnés remboursés avec des avoirs.

Depuis le début du confinement dû à l’épidémie du coronavirus, Canal + affirme qu’il ne paiera pas les clubs de Ligue 1. Une situation qui impact forcément les finances des clubs. Le ministère des Sports réfléchit à limiter les casses en proposant des avoirs aux abonnés des Stades !

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe nous informe que le ministère des sports travaille sur le sujet des abonnements aux Stades de Ligue 1. L’argent non récoltée par la billetterie impacte forcément les clubs de Ligue 1 alors que les deux chaînes qui diffusent le championnat refusent toujours de payer les droits TV.

En effet, le ministère essaie de trouver un moyen pour faire des avoirs aux abonnés plutôt que d’être remboursé.

Une solution qui pourrait contenter tout le monde en vue d’une reprise du championnat, même à huis clos puisque ces avoirs devraient être valables à long terme : D’une à deux saisons environ selon les premières informations du journal L’Equipe. Une affaire à suivre attentivement pour tous ceux qui ont acheté des billets en avance…

Alors que les rumeurs d’une vente du club s’étaient calmées ces derniers temps, Romain Molina évoque l’envie de Frank McCourt de vendre l’OM.

Dans un live sur YouTube, le journaliste Romain Molina a répondu aux questions de ses viewers. L’un d’eux lui a demandé s’il avait des informations sur une probable vente de l’Olympique de Marseille.

Selon lui, l’actionnaire principale, Frank McCourt serait très tenté par l’idée de se séparer du club et serait à la recherche d’un acheteur…

« Ce que je peux dire sur l’OM, c’est que c’est officiellement en vente ! Et je le redis, je peux l’affirmer de multiples sources. Le premier qui ose prétendre l’inverse que Marseille aujourd’hui, que McCourt ne veut pas vendre : c’est un menteur. Je me coupe les deux testicules si ce n’est pas vrai ce que je vous dis ! Après, est-ce qu’il va trouver preneur? Je n’en sais rien. Mais ils veulent se séparer du club »

Romain Molina – Source : YouTube

Décidément, Boubacar Kamara attise les convoitises avant le mercato estival 2020. Le jeune joueur de l’Olympique de Marseille serait sur les tablettes de Manchester City.

amara ne cesse de progresser sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Cette saison encore, le minot a pris une toute nouvelle ampleur en s’imposant au milieu de terrain.

Ses récentes prestations ne sont pas passé inaperçues, notamment en Angleterre et en Italie. Ce dimanche, c’est Express Sport qui affirme que Manchester City serait prêt à formuler une offre pour Boubacar Kamara.

Le capitaine des Espoirs de l’Equipe de France devrait faire l’objet d’une offre de 28 millions de livre soit près de 30 millions d’euros. Une somme importante qui pourrait faire réfléchir les dirigeants de l’Olympique de Marseille…

Le club anglais souhaiterait renforcer son milieu de terrain d’un point de vue défensif et aurait récemment observé ses performances à ce poste. Récemment, c’est Duje Caleta-Car qui a également été cité parmi les joueurs pistés par Manchester City et United.

