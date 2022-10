OM – Valbuena met en avant un point qui peut faire la différence face à Tottenham !

L’Olympique de Marseille disputera un match capital demain soir face à Tottenham au stade vélodrome en Ligue des champions. Les hommes d’Igor Tudor ont leur destin entre leurs mains. En cas de victoire, ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale.

Dans les colonnes du journal l’Equipe, l’ancien joueur de l’OM Mathieu Valbuena a évoqué cette ultime rencontre décisive de la phase de groupe de la C1. Il pense que les marseillais ont les moyens de réaliser cet exploit au vélodrome. Il souligne notamment le tempérament de l’équipe de Tudor qui peut faire la différence dans cette rencontre.

Tottenham ne m’impressionne pas cette saison — Valbuena

« J’y crois dur comme fer ! Tottenham ne m’impressionne pas cette saison, ils se reposent uniquement sur Harry Kane et les coups de pieds arrêtés. Je trouve que l’OM a gagné au niveau du tempérament, il y a de la personnalité, des caractères comme Mbemba, Guendouzi et Sanchez » Mathieu Valbuena – Source : L’Equipe (31/10/2022)

L’OM peut s’en prendre qu’a eux même– Ménès

Après la contre performance de l’OM face à Strasbourg ce samedi soir (2-2), le journaliste Pierre Ménès avait pointé du doigt le laxisme des joueurs marseillais.

« Une équipe de Marseille très remaniée mais largement supérieure à celle de Strasbourg, faible techniquement et sans idée offensivement. Tout allait bien pour Marseille, il n’y a aucune raison de s’arrêter de jouer comme ça. Derrière, Strasbourg retrouve un élan, et malgré les deux arrêts phénoménaux de Pau Lopez, Gameiro marque une volée sublime. L’OM peut s’en prendre qu’à eux même, ils avaient le match plus qu’en main… » Pierre Ménès— Source: Youtube (29/10/22)

