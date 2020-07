Vente du Vélodrome, un espoir italien visé par Villas-Boas, un international serbe aussi… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mardi : La mairie prête à vendre le Stade vélodrome, un buteur international espoir italien visé par Villas-Boas, un international serbe pour compenser un départ au milieu ?

OM : La mairie prête à vendre le Stade vélodrome !

Benoît Payan, premier adjoint de la nouvelle maire de Marseille Michelle Rubirola, a toujours été favorable à la vente du Stade vélodrome à l’Olympique de Marseille. Il s’est une nouvelle fois positionné sur ce dossier.

Le journal La Provence revient dans ses colonnes de ce mardi sur la séance du conseil municipal de Marseille d’hier où la vente du stade Vélodrome a été évoquée. Benoît Payan, premier adjoint de la nouvelle maire de Marseille Michelle Rubirola, a de nouveau indiqué qu’il était favorable à une vente de l’enceinte du boulevard Michelet à l’OM :

« Si l’OM est preneur, vendons-lui le stade. Tous les grands clubs européens ont besoin de leur outil de travail pour se développer. Plutôt que de dépenser des millions d’euros par an pour le contribuable, nous aurions tous intérêt à vendre le stade à l’OM » Benoît Payan (1er adjoint Mairie de Marseille) – Source La Provence

Mercato OM : Un buteur international espoir italien visé par Villas-Boas ?

Interrogé récemment par le journal La Provence, André Villas Boas a fait savoir qu’il envisageait de recruter au moins quatre joueurs : un défenseur central, un milieu de terrain, un latéral gauche et un attaquant. Pour ce dernier poste le coach de l’OM a définitivement écarté la piste Mbaye Niang.

Une offre de 12 millions d’euros ?

Selon le site italien TMW, l’Olympique de Marseille aurait ciblé le jeune attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca (21 ans). Prêté la saison dernière à Ascoli en Serie B, il vient d’inscrire 14 buts en 33 matches toutes compétitions confondues. Il est sous contrat avec Sassuolo jusqu’en juin 2023 et sa valeur marchande est estimée à 2,9 M€ par le site Transfermarkt.

D’après les informations du média italien, l’OM aurait même déjà transmis une première offre de 12 M€ (plus des bonus) à Sassuolo pour tenter de s’attacher les services de l’international Espoirs italien. Compte tenu de la situation financière actuelle du club marseillais, un tel montant parait toutefois bien étrange.

Mercato OM : Un international serbe pour compenser un départ au milieu ?

Le site Espagno Estadio deportivo annonce que l’OM a déjà quasiment acté la vente de Maxime Lopez à Séville. Apprécié par le directeur sportif des Blanquirojo « Monchi » le minot serait plus proche que jamais de poser ses valises en Andalousie la saison prochaine. Et pour le remplacer, un nom a déjà été coaché !

UN REMPLAÇANT MOINS CHER QUE LOPEZ ?

Âgé de 25 ans, Mijat Gacinovic évolue à l’Eintracht Francfort depuis 2015. Le serbe a disputé 23 matchs de Bundesliga cette saison, pour 0 buts et 1 passe décisive. Valorisé 7 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt, les négociations entre l’OM et Francfort pourrait se conclure dans ces eaux-là… Soit moins cher que la vente programmée de Maxime Lopez, qui va sans doute rapporter au club entre 8 et 12 millions d’euros.

Apprécié par Villas-Boas et Longoria selon le média espagnol, Gacinovic est sous contrat jusqu’en 2022 avec le club Allemand. Pour l’instant, les approches n’en sont qu’a leur début, et Estadio deportivo confirme que l’OM ne va pas se précipiter sur ce dossier. Mais tout pourrait s’accélérer en cas de vente de Maxime Lopez.