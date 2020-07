Vente OM : Ajroudi fait une offre ferme à McCourt, du nouveau pour Lopez, un gros chèque va tomber début août… Les 3 infos mercato OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mercredi : Ajroudi fait une (dernière) offre ferme à McCourt et donne les détails financiers, ça bouge pour Maxime Lopez, un gros chèque va tomber début août.

Vente OM : Ajroudi fait une (dernière) offre ferme à McCourt et donne les détails financiers !

Via un communiqué, les avocats Suisses du clan Ajroudi ont réaffirmé la volonté de leur client de racheter l’OM. Ils ont même donner des détails sur leur offre !

Malgré le conflit avec la direction actuelle, Mohamed Ajroudi persiste. Les avocats de l’homme d’affaire Tunisien ont confirmé la volonté de leur client de racheter l’Olympique de Marseille.

Depuis un communiqué relativement étonnant, publié dans la nuit de jeudi à vendredi par ses juristes suisses, on n’entendait plus vraiment parler de Mohamed Ayachi Ajroudi et de Mourad Boudjellal, tous deux devenus très discrets. Mais finalement, c’est une nouvelle fois Marc Deschenaux, le juriste suisse que nous avions interviewé, qui a repris sa plume pour expliquer la démarche.

Via un communiqué ils ont donné les détails financiers de la dernière offre que l’homme d’affaire fera à Frank McCourt :

Voici le communiqué rédigé par l’avocat de Mohamed Ajroudi Marc Deschenaux :

« Je soussigné Marc R. Deschenaux, confirme en tant que juriste financier international que nos clients ont bien cette volonté et cette capacité tant du point de vue financier que du point de vue de gestion. Leur démarche est suscitée par leur intérêt pour le sport en général, pour le football en particulier et s’inscrit dans un plus ample programme de soutien et d’investissement dans le sport et dans le football méditerranéen. Nos clients souhaitent par ce communiqué dissiper le flou engendré par les émotions médiatisées et les réactions médiatiques (…) ils veulent également remettre les pendules à l’heure. Tout d’abord, M. AJROUDI et ses partenaires offrent officiellement aux actionnaires actuels de racheter le Club de l’Olympique de Marseille à leur prix d’acquisition, en reprenant toutes les dettes et dépenses relatives au fonctionnement du Club, dûment justifiées, qu’ils ont encourues depuis son acquisition. Ils s’engagent à payer le montant nécessaire à régler la solution avec l’ICFC-UEFA au sujet des pertes annuelles de ces trois dernières années, comme déjà dit ».

« La présente offre est leur dernière offre ferme, valable pour les prochains dix jours ouvrables, sujette à audit des comptes et à la pleine divulgation des engagements et des litiges en cours ou prévisibles en l’état. D’aucuns se sont étonnés ou énervés qu’une telle affaire soit traitée par voie médiatique et il n’est pas dans l’habitude ni de M. AJROUDI, ni de ses partenaires, ni de ses conseils d’opérer de la sorte, mais nous n’avions alors pas le choix. »

Mercato OM : Ca bouge (enfin) pour Maxime Lopez ?

Maxime Lopez suscite l’intérêt du FC Séville depuis de plusieurs mois, voir plusieurs années. Le club olympien n’a pourtant reçu à ce jour aucune offre comme l’indiquait le coach de l’OM André Villas Boas il y a quelques jours.

A lire aussi : OM : Bonne nouvelle, un gros chèque va tomber début août !

Un contrat de 5 ans pour Lopez ?

Ce mercredi, Estadio Deportivo indique que le directeur sportif du club sévillan Monchi aurait accéléré les choses pour tenter de conclure le dossier du jeune marseillais. On apprend ainsi que les discussions avec ce dernier seraient proche d’aboutir pour un contrat de 5 ans. Séville serait disposé à Payer 8 millions d’euros pour racheter sa dernière année de contrat tandis que l’OM réclamerait 12M€ pour céder celui a été formé au club.

OM : Bonne nouvelle, un gros chèque va tomber début août !

Bonne nouvelle pour l’OM ! Les premiers versements de Mediapro, nouveau diffuseur de la L1 via sa chaine téléfoot devraient arrivés rapidement. Le directeur général de la Ligue Didier Quillot a annoncé que le groupe sino-espagnol, va honorer en temps et en heure le 1er versement des droits TV a la ligue et aux clubs.

250 millions d’euros attendus

Comme l’a expliqué Didier Quillot à la ligue, les premiers versements devraient arrivé dans les caisses de l’OM et des autres clubs avant même la reprise de la saison :

« Le nouveau contrat est dû lorsque le Championnat commence. Jaume Roures (le patron du groupe) a confirmé hier ce que Mediapro nous avait écrit, à savoir que leur premier paiement interviendrait quinze jours avant le début du Championnat. Pour l’ensemble des diffuseurs, le paiement des factures est attendu début août. « Au total, 250 millions d’euros de droits nationaux et internationaux, début août. La première échéance de Mediapro représentera 145 millions d’euros. » Didier Quillot, directeur général de la ligue. Source : L’équipe, 29/07



Cette entrée d’argent frais est une bonne nouvelle pour l’OM. Alors que le club cherche a diversifier ses rentrées d’argent, les droits tv restent quand même l’une de leurs principales sources de revenu.