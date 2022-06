Vente OM, Alvarez difficile à faire, des concurrents pour Veretout… Les 3 infos OM de ce samedi

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce samedi soir : pas de confirmation italienne sur la Vente OM, la difficulté de se faire Julian Alvarez et des concurrents pour Jordan Veretout…

Le journaliste français indépendant Romain Molina a relancé les spéculations autour de la Vente OM après avoir révélé ses informations sur le sujet ce jeudi dans une vidéo sur sa chaîne Youtube.

Andrea Losapio, rédacteur en chef du site italien TuttoMercatoWeb, explique ne pas avoir réussi à confirmer la moindre offre.

« Sur la Vente OM : ma source au club dément les offres, mais peut-être que tout le monde travaille dans l’ombre (ou ne sait juste pas encore)… » Andrea Losapio – Twitter

#OM follows Danilo 🇧🇷 #Palmeiras midfielder. High rated talent, but his value is more than 20M€

more on #VenteOM: source from the club deny offers, but could be that everyone is working in the dark (or just don’t know yet)#teamOM

— Andrea Losapio (@Losapiotmw) June 3, 2022