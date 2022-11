Vente OM : Après avoir voulu racheter le club, Boudjellal va l’affronter !

L’Olympique de Marseille va affronter le Hyères FC en Coupe de France pour les 32e de finale. L’actuel président du club n’est nul autre que Mourad Boudjellal qui souhaitait racheter l’OM avec Mohamed Ajroudi.

Ce lundi soir, l’OM a appris qu’il jouerait Hyères FC pour les 32e de finale de Coupe de France. Le club de National 2 affrontera les Marseillais au début du mois de janvier, après la trêve liée à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Ça va être l’événement de l’année — Boudjellal

Après avoir tenté de racheter l’Olympique de Marseille avec l’homme d’affaires tunisien Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal a pris la présidence du Hyères FC dans le Var. Il affrontera donc l’OM au début de l’année 2023 ! Dans un entretien accordé à Var Matin, il a qualifié cet évènement « d’unique » et semble avoir hâte d’affronter les Marseillais.

« C’est le retour du foot dans le Var! C’est une affiche de rêve car Marseille est un club à part, le seul français champion d’Europe, dix fois vainqueur de la Coupe de France. On avait une chance sur quinze d’affronter l’OM… J’ai suivi le tirage au sort. Quand à la fin il ne restait plus que Marseille, Nice, Le Puy et Hyères, je me disais que se faire éliminer par Le Puy, ça allait être chiant. Mais quand j’ai réalisé qu’il ne restait plus que nous et Marseille … Ça va être l’événement de l’année, bon après, c’est normal car l’année n’aura que sept jours! (rires) C’est un événement unique car je serais surpris qu’on joue le PSG au tour suivant. Pour ce 32e de finale de la Coupe, on va représenter le Var et la métropole toulonnaise, alors on souhaite le jouer dans la métropole » Mourad Boudjellal – Source : Var Matin (22/11/22)

La Coupe de France doit rester un objectif car c’est l’une des plus belles compétitions — Papin

Jean-Pierre Papin qui est devenu l’un des conseillers du président Pablo Longoria a été interrogé sur ce tirage pour les 32e de finale de la Coupe de France. L’ancienne légende de l’Olympique de Marseille remet les objectifs du club sur le devant de la scène !

« C’est un court déplacement mais un match où il faut faire attention, même si cela reste plutôt un bon tirage. La dernière fois que Hyères a affronté Marseille, en 1940, Hyères avait gagné. La Coupe de France doit rester un objectif car c’est l’une des plus belles compétitions. Et puis cela qualifie pour l’Europe. Cela doit être un objectif du club. Je pense qu’on a une bonne chance » Jean-Pierre Papin – Source : FFF (21/11/22)