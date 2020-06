Vente OM, Boudjellal a son coach et son DS ! Le Bayern ferme la porte pour Cuisance, deux clubs anglais sur Kamara… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce dimanche : Vente OM : Boudjellal aurait déjà son coach et son DS. Coup dur pour AVB dans le dossier Cuisance et deux clubs de PL suivent Kamara !

Vente OM : Boudjellal a déjà son entraîneur et son directeur sportif?

Mourad Boudjellal serait au coeur d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille. L’ancien dirigeant du RCT aurait déjà son coach et son directeur sportif en tête.

Ce vendredi, Mourad Boudjellal a annoncé qu’il faisait parti d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Ce projet, financé par un riche homme d’affaires franco-tunisien, est « réel », selon Louis Acariès qui a été cité par l’ancien dirigeant du RCT.

Malgré les démentis de l’OM, les deux hommes persistent et affirment que le projet existe bel et bien. Ce dimanche, le JDD nous informe que Mourad Boudjellal n’en est pas seulement au stade des annonces pour le buzz mais qu’il a déjà une équipe prête à travailler en cas d’acceptation de l’offre.

Villas-Boas en tant que coach?

Il aurait déjà en tête son directeur général, son directeur sportif et même son coach ! En effet, celui qui devrait être président de l’OM si le projet aboutit serait tenté par le fait de conserver André Villas-Boas à qui il reste un an de contrat.

Pour l’investisseur, plusieurs sources affirment qu’il s’agit de Mohamed Ayachi Adjouri. Ce dernier préparerait la façon dont il va apparaître publiquement dans les jours suivants. Selon Boudjellal, une offre devrait être transmis en début de semaine prochaine.

Mercato OM : Le Bayern Munich ferme la porte pour cette pépite pistée par AVB?

Faisant parti de la liste de 15 joueurs voulus par André Villas-Boas, Mickaël Cuisance devrait être conservé par le Bayern Munich la saison prochaine…

Ce samedi dans son édition du jour, le journal L’Equipe a affirmé qu’André Villas-Boas avait transmis une liste de quinze joueurs à recruter. Parmi ces noms, celui d’un milieu de terrain français qui a brillé avec son club en Bundesliga : Mickaël Cuisance.

Nous comptons sur Michaël — FLICK

En effet, ce week-end l’international U20 français s’est illustré en marquant son premier but avec le FC Bayern Munich. Le milieu de terrain il devrait avoir l’occasion d’en marquer d’autres à l’avenir puisque son coach, Hansi Flick, a affirmé qu’il souhaitait le conserver la saison prochaine.

« Nous comptons sur Michaël (Cuisance, ndlr). La saison prochaine, nous aurons besoin d’un effectif plus large pour pouvoir répondre aux attentes avec un calendrier ultra-chargé. Et je suis satisfait de son rendement ces dernières semaines, il progresse et il a montré aujourd’hui pourquoi il a été régulièrement titulaire depuis un mois »

Hansi Flick – Source : Conférence de presse

