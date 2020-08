Vente OM : « Boudjellal, ce n’est pas le problème dans ce projet, au contraire c’est attirant ! »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce jeudi. Notre journaliste Mourad Aerts revient sur le dossier de rachat de l’OM porté par l’homme d’affaire Mohamed Ajroudi. Il évoque le cas Boudjellal et sa dernière interview accordée au journal la Provence.

Mourad Aerts nous livre son sentiment sur la communication de Mourad Boudjellal. Selon lui, l’ancien dirigeant du RCT n’est pas celui qui prose problème dans ce dossier de rachat de l’OM porté par Mohamed Ajroudi.

Il mitraille tout le monde — Mourad

« Boudjellal on sait qui il est, on sait ce qu’il a fait, et on sait qu’il est la raison principale pour laquelle ce projet a eu du crédit, à un moment aux yeux des supporters. Certes, il en fait peut-être trop, notamment lorsqu’il parle de Messi et Zidane mais on le connait, on sait ce qu’il a fait en rugby. C’est ça la grande différence. Au niveau de sa com’, il te vend du rêve. Mais c’est parce que lui même rabâche qu’il ne faut pas faire de différence entre ses rêves et ses ambitions etc… On le connait. Micro en bouche, pour la presse, c’est l’archétype du bon client. Se mettre en frontal, que ce soit avec Eyraud, Claude Joy (président de Toulon) ou encore la Fédération Française de Rugby, ce n’est pas un soucis. Il mitraille tout le monde. C’est son style. Boudjellal, ce n’est pas le problème dans ce projet, au contraire c’est attirant ! »

Mourad Aerts – Source : DFM