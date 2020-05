Vente OM : Boudjellal et la possibilité de racheter l’Olympique de Marseille avec des investisseurs

L’ancien dirigeant du RC Toulon, Mourad Boudjellal cherche un nouveau projet dans le monde du football. Son nom a parfois circulé du côté de l’OM. Invité sur France 3, Boudjellal a été clair, net et précis sur le sujet…

Son nom revient régulièrement du côté de l’Olympique de Marseille. Mourad Boudjellal a indiqué au cours d’un entretien accordé à France 3 qu’il n’envisageait pas racheter le club marseillais avec des investisseurs :

