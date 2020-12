Vente OM : La réponse cinglante du club à Boudjellal

Mourad Boudjellal refait parler de lui ces derniers jours avec la sortie de son livre. Un livre dans lequel il relance le dossier de la vente de l’Olympique de Marseille. Le club marseillais a vivement réagi pour dénoncer une nouvelle campagne de déstabilisation médiatique de l’ancien président du RCT

Mourad Boudjellal enchaine actuellement les interviews dans la presse pour faire la promotion de son nouveau livre. L’ancien président du RCT a profité de cette tournée médiatique pour réaffirmer son ambition de devenir le futur président du club marseillais. La direction de l’OM a vivement réagit.

La réponse CINGLANTE de l’OM

Sollicité par FranceInter.fr, l’Olympique de Marseille a rappelé que le club avait déjà assigné Mourad Boudjellal en justice pour « une campagne intensive et sans précédent de désinformation massive poursuivie dans l’ensemble des médias, dans le but manifeste de déstabiliser et fragiliser le club » et d’ajouter que « cette nouvelle sortie médiatique renforce un peu plus le dossier et notre volonté de dénoncer l’imposture que représente cet individu sans scrupules et sans éthique professionnelle. »

Le plan Ajroudi trop mal barré ?

invité dans débat Foot Marseille ce mercredi le journaliste de l’AFP Manu Barranguet a donné son sentiment sur le projet de rachat de Mohamed Ajroudi.

« Je n’y crois plus, j’ai beaucoup bossé sur le dossier Ajroudi. Au début j’y croyais, aujourd’hui je n’y crois plus. La sortie de Mourad (Boudjellal) c’est 4e fois qu’il remet une pièce dans la machine. Je pense que ce projet ne peut pas aboutir. Si tu parles au clan McCourt c’est un ou deux emails avec une relance, ce n’est pas une offre concrète. Le plan Ajroudi est trop mal barré. J’ai entendu parler d’une autre candidature, il y a d’autres personnes intéressées, on ne peut pas en dire d’avantage car les infos ne sont pas assez solides. Des chinois ? Non, mais je pense ce n’est pas pour tout de suite. McCourt ne vendra pas maintenant, ça sera à un horizon plus lointain. Je pense que tout ça c’est de l’agitation. (…) Je pense que c’est plusieurs années, McCourt n’a pas le comportement de quelqu’un qui part en courant. » Manu Barranguet – source : footballclubdemarseille.fr (02/12/2020)

