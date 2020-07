Vente OM : « Boudjellal, sa priorité, c’est l’OM ; le reste, c’est des balivernes »

Claude Joye, actionnaire du Sporting Club de Toulon s’est de nouveau exprimé sur Mourad Boudjellal… Le dirigeant ne veut plus se concentrer sur lui.

Récemment, Mourad Boudjellal a affirmé qu’il laissait tomber le projet du Sporting Club de Toulon pour se concentrer sur le rachat de l’OM.

Désormais, on sait qu’on fait sans Mourad — JOYE

Claude Joye, actionnaire du club varois s’est exprimé au quotidien L’Equipe. Selon lui, il n’y a jamais eu de négociations pour racheter le SC Toulon.

« Boudjellal, racheter Toulon? Ce n’est pas vrai. Je n’ai jamais proposé de vendre, il n’a jamais proposé d’acheter. Dans notre accord, il devenait président en achetant une action à 87,46 €. Il y a quinze jours, il était d’accord sur tout. Tout ça, c’est un prétexte. Sa priorité, c’est l’OM ; le reste, c’est des balivernes. Ce n’est plus possible qu’il revienne. Désormais, on sait qu’on fait sans Mourad. Les choses seront sûrement plus simples. »

Claude Joy – Source : L’Equipe