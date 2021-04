Vente OM, des nouvelles peu rassurantes d’Arabie Saoudite ! Balerdi dans le flou, Amavi courtisé… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi : Vente OM, des nouvelles peu rassurantes d’Arabie Saoudite ! Balerdi dans le flou, Amavi courtisé…

Plusieurs habituels titulaires de l’OM seront en fin de contrat en juin prochain. Une situation compliquée d’autant que certains ne savent pas du tout de quoi sera fait leur avenir…

En plus des joueurs en fin de contrat comme Thauvin, Amavi, Germain ou encore Nagatomo, plusieurs éléments ne sont que prêtés à l’OM et sans OA d’achat obligatoire. C’est le cas de Ntcham, Cuisance, Balerdi et Lirola. Le défenseur central argentin ne sait pas du tout ce qui l’attend lors du prochain mercato…

Selon La Provence, Leonardo Balerdi serait dans le flou concernant la suite de son aventure à l’OM. Le défenseur argentin, devenu un titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, ignore ce qu’il va se passer pour lui. Ce dernier est prêté jusqu’en juin à l’OM par le Borussia Dortmund, l’option d’achat est estimée à 15M€. Un montant qui semble bien trop élevé pour les finances du club olympien.

Pablo Longoria, qui a la double casquette de président et de directeur sportif, va devoir trouver une solution pour conserver un joueur apprécié par son nouveau coach. Il a deux options pour que Balerdi reste : négocier un montant d’achat nettement revu à la baisse ou proposer un nouveau prêt d’un an. En attendant, le joueur ne peut pas se projeter sur la suite de sa carrière…

Ce lundi, le journaliste anglais Ben Jacobs a posté un tweet concernant la vente de l’Olympique de Marseille. Selon lui, le clan saoudien a mis un terme aux discussions parce qu’ils ne parvenaient pas à trouver un accord !

Alors que Thibaud Vezirian a donné rendez-vous aux sceptiques en mai prochain concernant la vente de l’Olympique de Marseille, un journaliste anglais a donné des nouvelles totalement contradictoires !

Selon ce dernier, les clans McCourt et Bin Talal n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une offre. L’actuel propriétaire ne serait pas encore prêt à céder le club, à moins d’une offre astronomique !

« Mise à jour sur la prise de contrôle de Marseille. On me dit que le prince Bin Talal a maintenant mis fin à son intérêt pour l’OM. Il n’y aura pas d’accord avec l’Arabie saoudite. Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur un prix malgré les discussions depuis novembre dernier. Selon mes dernières informations, McCourt n’est pas prêt à vendre à moins qu’une offre astronomique ne soit déposée. » Ben Jacobs – Source : Twitter (05/04/21)

🚨 Marseille takeover update. Told Prince Talal has now ended his interest in OM. There will be no Saudi deal. Parties couldn’t agree a price despite on-off talks since last November. As per my last update McCourt is not prepared to sell unless an astronomical offer is tabled.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 5, 2021