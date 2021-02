Vente OM do Brazil, Milik vers la Juve et les départs s’accumulent de l’OM Nation… les 3 infos OM de ce lundi

FCMarseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi, un journaliste brésilien remet une pièces dans la machine Vente OM, Milik pourrait filer à la Juve dès cet été et OM Nation ne fait plus recette…

La team OM est sur les nerfs et surveille de près les moindres informations sur la Vente OM. La déclaration du journaliste Wanderley Nogueira va encore alimenter les rumeurs dans un article consacré à l’arrivée de Jorge Sampaoli. En effet, ce dernier a expliqué que le nouveau propriétaire de l’Olympique de Marseille était Alwaleed Bin Talal Alsaud. Il a cependant précisé que cette information était non confirmée…

« Sampaoli, j’ai publié que le nouveau chef de l’entraîneur était un prince arabe. Information non confirmée. Le propriétaire de l’Olympique est le (très riche) homme d’affaires américain Franck McCourt. Le coach vivra en abondance. J’ai entendu hier que le nouveau propriétaire de l’Olympique de Marseille était Alwaleed Bin Talal Alsaud, prince, homme d’affaires et milliardaire saoudien. (INFORMATION NON CONFIRMÉE) » Wanderley Nogueira – source : Twitter et blog.jovempan (21/02/2021)

SAMPAOLI – Publiquei que o novo chefe do treinador era um príncipe árabe. Informação não confirmada. O dono do Olympique é o empresário americano (muuuito rico) Franck McCourt . O técnico vai viver na fartura… Leia o BLOG: https://t.co/OdIKmL8Jnj — Wanderley Nogueira (@Wanderley) February 22, 2021

Milik à la Juve pour 12M€ dès cet été ?

En effet, depuis plusieurs jours la presse italienne affirme que l’attaquant polonais de l’OM aurait un bon de sortie fixé à 12M€ dès cet été. Du coup, son retour en Serie A est annoncé et plus précisément du côté de Turin. En effet, Tuttosport explique que le club de la Juventus de Turin serait toujours déterminé à recruter Milik et pourrait se positionner dès le prochain mercato estival. De plus, l’entente cordiale entre le directeur sportif Pablo Longoria et les dirigeants de la Juve faciliteraient les futures tractations…

Arek Milik est venu à Marseille pour se relancer et engranger du temps de jeu avant l’Euro. Ce dernier est toujours blessé mais pourrait faire son retour face à Lyon ce weekend. L’état du club en fin de saison sera important dans la décision du buteur. Milik a joué 91 minutes en 2 matches (1 but) depuis son arrivé à Marseille. Pas sur que ce dernier résiste longtemps aux appels de la Juventus surtout si cette clause est confirmée…

OM Nation, départs en cascade

Après plusieurs événements qui ont créé une cassure entre la direction et les supporters, ces derniers deviennent de plus en plus bruyant concernant la démission de Jacques-Henri Eyraud.

Le programme OM Nation, censé mettre en avant les supporters à l’étranger perd de plus en plus d’adhérents. Ce dimanche, ce sont ceux de Tel Aviv qui ont partagé leur mécontentement. Même chose pour OM Nation New York qui après vote de ses adhérent à décidé de quitter le programme…

« A la suite d’une réunion qui a eu lieu entre la direction de l’Olympique de Marseille et les différents représentants des groupes de supporters à travers le monde, nous avons exprimé nos doutes sur le maintien du président actuel du club, la situation financière catastrophique ainsi que la mise en demeure des groupes historiques, écrivent ses responsables dans un communiqué. Nous n’avons pas eu les réponses que nous attendions et la direction s’est montrée extrêmement ferme sur les positions qu’elle semble tenir quant aux sujets évoqués (…) Nous nous associons aux groupes de supporters historiques et demandons la démission de la direction. M. Eyraud, il est temps de partir loin de notre club ! » OM Tel Aviv – Source : Twitter (21/02/21)

À la majorité des votes recueillis des membres OM Nation New York, OMNEWYORK sort du programme OM Nation. Following the votre results from OM Nation New York members, OMNEWYORK exits the program OM Nation. pic.twitter.com/X91XRhziWQ — OM Nation New York (@OMNEWYORK) February 22, 2021