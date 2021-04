Vente OM : La théorie relancée par un changement étonnant de McCourt !

Un journaliste américain a eu accès à une information concernant l’Olympique de Marseille… Une action de Frank McCourt qui peut être interprété de différentes façons et notamment pousser à croire à une vente du club !

Ce mercredi, un journaliste américain du nom de Craig Calcaterra s’est exprimé sur l’Olympique de Marseille via son compte Twitter. Selon le spécialiste du baseball, Frank McCourt a procédé à un changement dans la société OM qui pourrait porter à des spéculations sur la vente du club.

il est largement répandu que McCourt veut vendre — CALCATERRE

« Non pas que je m’intéresse au football européen, mais on m’a juste dit que, il y a quatre jours, l’ancien propriétaire des Dodgers, Frank McCourt, a changé l’Olympique de Marseille de New York en Delaware LLC. Les Français pensent que c’est un présage d’une vente. Comme l’a rapporté The Athletic en mars, Marseille a perdu 500 millions d’euros depuis que McCourt l’a acheté en 2016. En janvier, les supporters du club en colère ont pris d’assaut son centre d’entraînement pour affronter les joueurs et le staff. La merde a été jetée. Le feu a été allumé. Des demandes de vente de McCourt ont été faites. Malgré les déclarations publiques de McCourt, il est largement répandu qu’il veut vendre mais qu’il a besoin d’une ÉNORME plus-value pour se soustraire à ses dettes. Je me demande si McCourt peut réussir ce tour deux fois? » Craig Calcaterra – Source : Twitter (21/04/21)

Not that I am moving to the European football beat, but I was just tipped that, four days ago, former Dodgers owner Frank McCourt changed Olympique de Marseille from a New York to a Delaware LLC. French folks believe it’s a precursor to a sale. — Craig Calcaterra (@craigcalcaterra) April 21, 2021

LE DOCUMENT PROUVANT LE CHANGEMENT DE NEW YORK AU DELAWARE

FWIW, here is the record showing the change from NY to DE pic.twitter.com/kDDbQ5P0ZC — Craig Calcaterra (@craigcalcaterra) April 21, 2021

Cela pourrait être le signe d’un investissement entrant … mais rien à voir avec Talal OU UNE VENTE — JACOBS

Ben Jacobs, journaliste anglais qui a été très actif au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille sur ses réseaux sociaux a partagé cette information. Selon lui, c’est plutôt un signe d’un investissement à venir. Pour le mercato estival? En tout cas, aucun lien avec une probable arrivée des Saoudiens selon lui.

« Cette information va mettre le Twitter de Marseille en effondrement. Il me semble que je me souviens que la société holding de vente de 2016 était au Delaware avant d’être transférée à New York. Cela pourrait être le signe d’un investissement entrant … mais rien à voir avec Talal / toute vente directement. » Ben Jacobs – Source : Twitter (21/04/21)

This is going to send Marseille Twitter into meltdown. I seem to recall the 2016 sale Holding Company was in Delaware before being transferred to NYC. Could be a sign of incoming investment… but nothing to do with Talal/any sale directly. https://t.co/Q3fZnIBhLf — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 21, 2021

Il y a quelques jours, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco évoquait lui aussi la situation financière de l’OM et la position de Frank McCourt qui affirmait encore au mois de février dernier qu’il n’avait pas l’intention de vendre le club marseillais :

« Pour moi, je peux me tromper, ce n’est pas flou dans le sens ou l’actionnaire est venu. Personne n’a cru à son discours. Quand tu mets Longoria président tu privilégie déjà le terrain. Pour faire du trading, de la post formation. A l’intersaison on ne va pas connaitre les mecs qui vont venir. Mais s’ils ont du talent du mental… J’ai l’impression que l’on veut remettre les comptes à plat pour vendre le club. Pour rendre la mariée plus belle, je n’ai pas cru un seul instant qu’il voulait garder le club et le transmettre à ses enfants…» Eric Di Meco – source : IAM Concept (16/04/2021)