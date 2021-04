Vente OM : « Pas la bonne conjoncture pour vendre… le produit de McCourt est dévalué »

L’OM est en difficulté depuis plusieurs mois, la possibilité d’une vente du club apparait donc comme la solution pour sortir des difficultés financières actuelles. Cependant, les principaux intéressés réfutent cette possibilité… dans l’immédiat.

So Foot consacre une seconde partie sur ce fameux thème de la Vente OM. Aprés l’avis de certains supporters et « insiders », le journaliste Emmanuel Barranguet de l’AFP qui donne son sentiment sur toutes ses rumeurs. S’il estime que la conjoncture actuelle n’est pas favorable à une vente, il ne voit pour autant McCourt s’éterniser à Marseille.

d’après les sources qui m’ont parlé, pas trop loin d’Al Walid, il aurait dit non

« Ça me rappelle la Roma, l’OM c’est un peu le même genre, un club qui fantasme énormément, c’est le rang en dessous des grands clubs, et ils vivent beaucoup dans leur passé glorieux. C’est noble et triste à la fois, parce que dans l’immédiat, ils n’ont pas une chance de revenir à leur niveau de 1993. Il leur faudrait un milliardaire qui dépense sans compter, sans réfléchir, sans regarder ! Le Saoudien d’aujourd’hui, c’est l’oncle d’Amérique du siècle dernier, c’est l’histoire providentielle. Pour moi, d’après les sources qui m’ont parlé, pas trop loin d’Al Walid, il aurait dit non. Et puis côté McCourt, on m’a dit non non non. Il est fort probable qu’il vende un jour, personnellement je ne crois pas à cette histoire de le garder dans sa famille, mais je ne pense pas que ce soit la bonne conjoncture pour vendre, entre la Covid-19 et des résultats mauvais, son produit est dévalué. » Emmanuel Barranguet – source : So Foot (22/04/2021)

Hier, le journaliste américain du nom de Craig Calcaterra a expliqué que Frank McCourt a procédé à un changement dans la société OM qui pourrait porter à des spéculations sur la vente du club.

