Vente OM: « Il y a des gens qui sont là pour déstabiliser le club »

La Vente OM est un sujet clivant depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Ce jeudi 03 juin, La Provence lui a consacré un podcast…

Alexandre Jacquin, journaliste pour La Provence, s’est exprimé sur le sujet de la vente OM. Selon lui, certaines informations peuvent venir de personnes mal attentionnées.

Il y a des gens qui prennent plaisir à voir l’OM naviguer dans des eaux troubles

« Il y a des gens aussi qui sont là aussi pour déstabiliser le club. Evidemment, les gens qui écoutent vont dire que je suis la voix de McCourt. Mais il y a des gens qui prennent plaisir à voir l’OM naviguer dans des eaux troubles. C’est régulièrement le cas depuis deux décennies, mais il y a des gens qui s’amusent, se servent des médias. Il y a aussi les supporters de l’OM, qui aiment ce club et qui se rendent compte que le club ne rivalise pas avec le PSG. Une équipe qui n’est plus dans les standing des années 90, et on sait que ça ne peut pas être le cas aujourd’hui sous McCourt à long terme, car il n’y a pas assez de moyens financiers. » Alexandre Jacquin— Source: La Provence (03/06/21)

Indépendamment de la vie politique, je suis sûr que quelque chose va se passer à Marseille — Macron

Dernièrement, c’est Emmanuel Macron qui a remis une pièce dans la machine, avec des propos qui ont suscité de l’excitation du côté des supporters marseillais.

« J’aime aussi infiniment Marseille. La décennie qui vient transformera Marseille et fera d’elle une capitale de la Méditerranée. Indépendamment de la vie politique, je suis sûr que quelque chose va se passer à Marseille. » Emmanuel Macron – source : Zadig Le Mag (310/05/2021)

Les révélations cryptées d’Emmanuel Macron dans son interview donnée au journal @zadiglemag : « Je suis sûr que quelque chose va se passer à Marseille »…

Il parle de la #VenteOM bien sûr.

Et d’ailleurs : Manu, Lulu… c’est bien sûr la même personne ! #TeamOM pic.twitter.com/pg3XsxNzsr — Médéric Gasquet-Cyrus (@MedericGC) May 31, 2021