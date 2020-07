Vente OM : Les noms des possibles « décideurs » saoudiens ont fuité?

Après les annonces de Mourad Boudjellal et de Mohamed Ayachi Ajroudi, les noms des deux décideurs saoudiens dans le dossier de la vente OM auraient fuité.

Ce mercredi sur son compte Twitter, Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen a publié un tweet concernant le probable rachat de l’Olympique de Marseille.

Le spécialiste du monde arabe affirme que les deux hommes derrière le projet de Mohamed Ayachi Ajroudi sont sous les ordres de Mohamed Ben Salmane, prince héritier saoudien. Les fonds souverain viendraient donc de Yasir Al Rumayyan. Côté sportif, ce serait Yasir AlMisehal. Toujours selon le spécialiste, ce serait beIN Sports qui « agite l’incompatibilité de violer les règles de l’OMC et acquérir un club »

A LIRE AUSSI : Vente OM – Boudjellal annonce une phase 2 : « On a fait assez de bruit. On va entrer dans le secret des affaires »

Deux décideurs clés dans le dossier de @OM_Officiel sous les ordres de #MBS: les 2 Yassir. Al Rumayyan patron du fonds souverain #saoudien et M. Foot AlMisehal. C @beinsports_FR et pas @PSG_inside qui agite l’incompatibilité de violer les règles de l’@OMC_fr et acquérir un club. pic.twitter.com/HKblJi1TJJ

— Hasni Abidi (@hasniabidi) July 1, 2020