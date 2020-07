Vente OM : Quand le Maire de Toulon raconte sa tentative de ramener Boudjellal au Sporting…

Mourad Boudjellal s’est engagé sur deux projets. Il porte le projet de rachat de l’OM et en même temps il devrait reprendre le Sporting Club de Toulon. Il assume cette situation et assure que s’il débarque à l’OM, il aura un choix à faire, mais plus tard…

Hubert Falco, le Maire de Toulon, a expliqué à Azur TV son rôle dans la tentative de reprise du Sporting Toulon par Mourad Boudjellal…

Je ne peux pas les rassembler – Hubert falco

« Mourad m’a dit qu’il aimerait s’occuper du Sporting Club de Toulon. Je lui ai dit que c’était bien mais qu’il fallait qu’il travaille avec Claude Joye car moi je n’ai pas les moyens de m’occuper des sociétés privées. Il y a un actionnaire privé, moi je vais essayer de vous rassembler. Et puis Mourad avait une clause suspensive à ce rassemblement qui était « Je serais peut-être le président du futur Olympique de Marseille » donc aujourd’hui je ne peux pas les rassembler. Un est à Marseille, l’autre est à Toulon. Par contre, je continue à m’occuper du Sporting Club de Toulon. Parce que moi je pense aux supporters, je pense aux Toulonnais qui ont envie de rêver à un club qui soit à la hauteur de l’ambition que nous avons pour ce magnifique territoire, pour le département du Var et pour Toulon. »

Hubert Falco – Source : AzurTV (15/07/2020)