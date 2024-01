Vente OM : Rothen milite pour un rachat du club et met la pression sur McCourt !

La Vente OM a été relancée ces derniers jours par Le Monde avec un article affirmant qu’un fond d’investissements américain pourrait racheter le club. Pour Jérôme Rothen, il faut du changement à l’OM !

L’Olympique de Marseille est souvent lié à une vente depuis quelques années, pourtant l’actuel propriétaire Frank McCourt affirme qu’il ne souhaite pas se séparer du club. Ces derniers jours, la Vente OM a repris de plus belle avec Le Monde qui explique dans un article que les Marseillais pourraient être racheté par un fond d’investissement.

Sur RMC, le débat autour de l’avenir de Pablo Longoria et des récents mercato du président était sur le plateau. Jérôme Rothen a donné son point de vue et l’ancien joueur du PSG pense que l’OM mérite du changement… Et si McCourt ne vend pas, il aimerait voir à minima un changement de président !

L’OM doit être racheté, et si ce n’est pas le cas, je pense que (Frank) McCourt doit s’entourer d’un nouveau président

A LIRE AUSSI : OM : Le gros casse-tête de Gennaro Gattuso

« Je pense qu’il faut tourner la page avec Pablo Longoria et avec l’actionnaire (Frank) McCourt. Ça ne marche pas et ils n’ont pas assez de moyens aujourd’hui, explique Rothen sur RMC. Avec tout ce qui s’est passé ces derniers mois, le début de saison, les erreurs de recrutement, d’entraîneurs, ceux qui sont partis au bout d’un an, que ce soit des caractériels ou pas, peu importe. Ils n’ont pas été investis sur plusieurs années, et c’est la réalité du passage de Pablo Longoria à la présidence. Rien que pour cette instabilité, et le fait qu’il se soit amusé avec certains joueurs, ce qui est le cas quand tu vends des titulaires pour faire une plus-value de 5 millions d’euros, alors que les résultats étaient plus ou moins là. Il n’a pas envie, vu qu’il s’est amusé avec des transferts. C’est pourquoi l’OM doit être racheté, et si ce n’est pas le cas, je pense que (Frank) McCourt doit s’entourer d’un nouveau président qui a envie d’être un peu plus stable. Un mec local pourquoi pas, il doit y en avoir »