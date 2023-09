Vente OM : « Si l’OM est racheté par l’Arabie saoudite on deviendrait une sorte de PSG ! »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille cette semaine avec l’écrivain et réalisateur marseillais Philippe Pujol. A l’occasion de la sortie de son prochain film, « Dans les yeux des miens » sur Canal+ le jeudi 21 septembre à 19h, il évoque sur le plateau de FC Marseille le rôle des Ultras dans un club comme Marseille.

Présent sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille, Philippe Pujol a donné son sentiment sur la place et le rôles des associations de supporters dans les clubs de foot et plus précisément à Marseille. Il évoque également le scénario hypothétique d’un rachat de l’OM par L’Arabie Saoudite.

Si l’OM est racheté par l’Arabie saoudite on deviendrait une sorte de PSG !

« Le football reste tout de même quelque chose de populaire que ce soit à Marseille, Liverpool, Athènes et Naples. On voit à Paris que ce n’est pas un public populaire, où alors il en reste peu. C’est terrible au-delà du PSG pour cette région qui mériterait d’avoir un vrai club à côté même moins bon qui termine 5ème ou 10ème, a constaté le journaliste. L’OM a toujours cette identité et je suis très content qu’il y est des supporters qui sont un peu comme des syndicats qui défendent cela. Je ne suis pas pour la violence et la radicalisation mais parfois ça fonctionne. Il y a des supporters qui souhaitent le rachat du club par l’Arabie saoudite. Si c’est le cas, on deviendrait une sorte de PSG d’aujourd’hui. Probablement une bonne équipe mais plus de public. Le principe c’est de mettre les compliqués devant la télé et ceux qui sont riches à l’endroit où ils vont consommer. Le tout étant de dépenser peut d’argent et d’en gagner beaucoup. Les footix au stade et les braillards devant la télé. Ce qui n’est heureusement pas le cas à Marseille et dans d’autres villes en France comme Lens et Saint-Étienne. C’est une bonne chose que les ultras se passent des coups de fils de temps en temps pour s’unir. Ce sont des gens intelligents », a ajouté Philippe Pujol.

