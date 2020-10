Vente OM : « Un rachat, plus d’argent et quelqu’un qui connaît davantage le football… ça pourrait faire très mal ! »

Dans un entretien accordé à la Provence, Adil Rami a évoqué la rumeur d’un rachat de l’OM par Mohamed Ayachi Ajroudi. Un clan qu’il connait…

Le footballeur international français sort sa biographie « Autopsie » et fait la tournée des médias. Adil Rami est un très bon ami du combattant UFC Medhi Baghdad qui fait partie de la garde rapprochée de Mohamed Ayachi Ajroudi. Dans la Provence, il évoque les rumeurs de vente OM. Ce dernier aimerait voir l’OM recruter de grand joueurs et en profite pour remettre un tacle au président Eyraud au passage…

Je kifferais voir l’OM faire des transferts à la hauteur du PSG — Rami

« Je kifferais voir l’OM faire des transferts à la hauteur du PSG. Je me dis que Marseille, avec un rachat, plus d’argent et quelqu’un qui connaît davantage le football, pourrait faire très mal. J’ai déjà fréquenté M. Ajroudi, il a toujours été classe et honnête avec moi. Je pars aussi en vacances avec son fils. Après je n’ai pas très bien suivi . »

Adil Rami – source : La Provence (19/10/2020)