Vente OM vs démenti, l’avenir de Thauvin tout tracé, plusieurs joueurs incertains face au PSG… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi: L’OM est vendu selon Thibaud Vézirian, l’avenir de Thauvin tout tracé, plusieurs joueurs incertains face au PSG…

Vente OM : C’est fait selon Thibaud Vézirian et l’entourage de McCourt dément !

Le journaliste explique que l’OM va être racheté par la Kingdom Holding Company dont le président est Al-Walid ben Talal Al Saoud. Vézirian précise que « cela devrait être officiel d’ici quelques jours », un communiqué de presse serait prêt. Il livre quelques détails comme le fait que l’augmentation de capital en octobre serait une aide saoudienne. Suite a plusieurs réunions en décembre à Riyad, la négociation est exclusive. Petits détails annoncés par Thibaud Vézirian : la société émirati de Dubaï devrait être DP world sera un sponsor financier et l’homme d’affaires français Jean-Claude Darmon a servi d’intermédiaire dans ce dossier. A suivre…

Plus tard dans la journée, l’agence Image 7, qui gère la communication de Frank McCourt, a sans surprise démenti.

C’EST ABSOLUMENT N’IMPORTE QUOI

« C’est absolument n’importe quoi. Pour la millième fois, le club n’est pas à vendre. » Image 7 qui conseille McCourt – source : Europe 1 (05/02/2021)

Mercato OM : L’avenir de Thauvin tout tracé ?

Le contrat de Florian Thauvin avec l’Olympique de Marseille prendra fin en juin prochain. A moins d’un retournement de situation de dernière minute, il ne devrait pas prolonger l’aventure avec le club marseillais. Depuis plusieurs mois son nom circule du côté du Milan AC.

Récemment le directeur technique des Rossoneri Paolo Maldini n’avait d’ailleurs pas caché son intérêt pour l’attaquant olympien. Selon les dernières informations de la presse italienne, Florian Thauvin serait toujours la priorité du Milan AC. Le quotidien Tuttosport indique également que l’ancien bastiais fait lui aussi fait du Milan sa priorité et serait disposé à revoir ses exigences salariales à la baisse pour rejoindre le club lombard.

OM : Larguet reste prudent concernant Milik, flou concernant Ntcham… plusieurs joueurs incertains face au PSG !

Nasser Larguet va pouvoir compter sur les retours des suspendus face à Lens à savoir : Gueye, Cuisance, Balerdi et Khaoui. Par contre, le coach olympien devrait encore se passer des services d’Amavi (mollet) et Rongier (tendinite). Milik est lui aussi incertain pour ce match, l’attaquant souffre de la cuisse. Enfin, le cas Olivier Ntcham est flou, car le joueur n’est peut être pas qualifié pour la rencontre de dimanche, Larguet n’avait pas la réponse à cette question.

« On essaye de ménager certains joueurs, il est trop tôt pour savoir. Il faut de temps en temps savoir faire souffler certains joueurs. On attend encore. Milik est dans les mains des médecins, on verra demain. Rongier est en phase de reprise, ça sera surement un peu juste pour qu’il joue demain. Je ne sais pas si Olivier Ntcham est qualifié sur le plan administratif. » Nasser Larguet – source : Conférence de presse (05/02/2021)

